關貿2任馬派董座 陷西進泥淖

2017-02-14

何鴻榮曾涉領雙薪爭議

〔記者黃佩君／台北報導〕關貿網路表面是自負盈虧的民間公司，財政部僅為大股東，但因掌握獨門通關軟體業務，獲利穩定，官派董事長職位一向是各方爭取的肥缺之一。馬政府執政時期，兩任董事長皆是國民黨要角；何鴻榮曾為馬市府任內民政局長，卸下關貿董座後一度投入連勝文的台北市長選舉團隊；施明豪曾是國民黨青年部副主任，並曾參與國民黨中常委選舉。

二○○八年馬英九上台後不久，隨即任命何鴻榮擔任關貿網路董事長。何曾在馬競選台北市長時負責組織動員，被視為馬團隊中選舉及對外文宣戰略定調的要角；他也曾任北市府民政局長，在任內被媒體揭露與女秘書有曖昧並同遊國外，因而下台；升任關貿董座時，由於過去並無財政及關務相關經驗，外界質疑酬庸聲浪四起。

何鴻榮上任後，除大力推動與中國通關及電子商務合作外，也被爆出以官股公司身分接待當時中國廈門統戰部的部長黃菱；雖然他對外撇清「沒談政治議題」，但遭民進黨立委陳其邁批評「假交流真統戰」。

何也曾被審計部查到違法領取雙薪，包括北市民政局長卸任後的月退俸及關貿董座薪水，當時董座薪水高達二十七萬元，比財政部長薪水還要高；何鴻榮在被查到後，雖「自動」歸還溢領薪資，仍引發爭議。

何鴻榮卸任後，馬政府派任曾任國民黨中央黨部青年部副主任的施明豪接任；施為高雄政治世家之後，也曾角逐國民黨中常委，是國民黨地方派系第二代代表人物。

關貿現任董事長為許建隆，許去年八月上任，之前為德明科大副教授。