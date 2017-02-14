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全押中國吃癟 關貿集品網收攤

2017-02-14

商貿平台 以中國市場為目標

〔記者黃佩君／台北報導〕在馬政府執政時打出全台灣唯一以中國市場為目標的B2B商貿平台─關貿網路「Qtrade台灣集品網」，已悄悄收攤。內部員工透露，當時會成立台灣集品網是因為馬政府政策傾中、中國願意「讓利」。但隨著國民黨在各項選舉失利、且丟掉執政權，中方的讓利變調、合作意願大減，近年來幾乎砍光訂單，員工被迫資遣、退休或轉調其他部門。

關貿網路是財政部轉投資事業，持股約三十六％。關貿前身為於一九九○年成立的「貨物通關自動化規劃推行小組」，主要任務是建置台灣進出口通關自動化系統，協助貿易商以網路完成進出口通關及關稅繳納作業，以加速通關；一九九四年完成通關自動化後，兩年後正式轉型民營化，兩千年成為台股首個上櫃網路公司，二○一一年更轉為上市公司。

關貿公司主要業務除通關、關港貿單一窗口外，還有網路報稅、政府無紙化作業、外籍旅客退稅等，因算是半官方事業，獲利穩定，每年營收約十三億元、稅後每股盈餘約一．三元；而轉投資中國子公司的「貿鴻信息技術（上海）有限公司」，成立前三年都認列獲利，但近兩年盈轉虧，匯出三千八百萬餘元、帳面價值只剩二千七百萬餘元。

內部員工透露，關貿在二○一○年配合馬政府政策、成立海外業務群，營運「Qtrade台灣集品網」，雖名為「海外」，但業務集中在中國，主要是銷售台灣商品到中國內需市場的B2B商貿平台，提供兩岸貿易商流、貨物物流媒合及跨境收款金流服務等；當初喊出口號是全台唯一以中國市場為目標的B2B商貿平台。

近一年中國不下單 沒生意做

員工爆料，自前年底開始，因中國景氣下滑，加上國民黨從地方到中央選舉一路慘敗，中方「風向」變化，合作意願大幅下降，不再「讓利」給訂單，集品網已近一年沒生意可做。

這員工指出，之前關貿內部就有主管建議，針對中國此等片面收回的商業「讓利」作法應有風險意識，但經營階層卻未即時調整，現在只能期待新經營團隊接手後來收拾「爛攤子」。

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  • 關貿網路公司旗下的「Qtrade台灣集品網」，曾號稱是全台唯一以中國市場為目標的商貿平台。（取自網路）

    關貿網路公司旗下的「Qtrade台灣集品網」，曾號稱是全台唯一以中國市場為目標的商貿平台。（取自網路）

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相關關鍵字： 西進 讓利 關貿 集品網
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