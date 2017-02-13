一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
2017-02-13
一週證券行情表
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一週櫃檯行情表
一週櫃檯行情表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/feb/13/images/LT-1060213-C10-IB.pdf
上市櫃公司一月營收表
上市一月營收表。（請點選下列網址）
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上櫃一月營收表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/feb/13/images/2017-1fund-2.pdf
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