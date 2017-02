書劍集》川普的德州撲克戲法

2017-02-13

◎歐陽書劍

美國總統川普未上任前,就已經上了牌桌,似乎沒有章法的高調喊牌術,正衝撞全球政經現狀,就任後雖立即撤回「跨太平洋夥伴協定」(TPP)簽約國地位,卻未對中國祭出強硬手段,模糊的態度成為美、中經濟對抗的暫時避雷針,不過補修政治學的川普,即使主修財經,但打出的經濟牌,也將不會完全符合學院派的預期。

在總統競選期間,川普提出的貿易政見包括撤回TPP談判、任命強硬能幹的貿易談判代表、命令商務部長發掘並依法終止對手國違反貿易協定的措施、立即重議或撤回北美自由貿易協議(NAFTA)、認定中國為匯率操縱國、命令美國談判代表在世界貿易組織(WTO)控告中國的不當補貼等違反協定行為,並將以總統職權終止中國盜取貿易機密等非法行為。

川普就任後,已經簽署行政命令撤回TPP,不過對中國的指控與經濟制裁,川普政府尚無一落實,叫牌時聲勢驚人,後面幾張牌卻和緩如昔,就像備受關注的「匯率操縱國」,並未激起太多火花,人民幣相對美元依然是貶多升少,維持在近幾年的弱勢中波動。

川普要以匯率操縱的理由制裁中國,並非沒有工具。美國財政部依據「貿易促進及貿易執行法案」(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015),至少每一八○天出版一次的「美國主要貿易對手國之外匯政策」(Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the US)報告,就定期監控前十二大貿易對手國的外匯政策,對於低估幣值,過度操控匯率的國家,明列限制政府採購等貿易報復手段,預計今年四月將出版新的一期。

美國財政部擬定三項判斷「匯率操縱國」的指標,符合其中兩項即列入觀察名單,三項均滿足即採取行動。三指標分別是:對美國貿易順差超過兩百億美元、對手國經常帳順差超過國內生產毛額(GDP)的三%,以及持續單邊干預外匯市場,一年內淨買入外幣超過GDP的二%等。

中國對美國的出超雖然驚人,但隨著中國經濟的高成長趨緩、資金外流、外匯存底持續下滑,即使人民幣繼續貶值,美國對中國政府「買入美元以維持人民幣弱勢」的指控,也難以成立。川普當然能夠指揮財政部修改指標,不過模糊、強硬的主張,都可能是談判策略,才可留給行政部門談判的空間。

可以預期川普將維持強硬態度,但近日應該很難認定中國為匯率操縱國。若是國際資金轉換為美元的趨勢持續,開發中國家必須預防的反是貨幣反向貶值過劇,形成貨幣、債務危機,而非競貶提高產品的國際競爭力。即使中國被認定為匯率操縱國,也有一年緩衝期走出美國認定的標準,也就是不友善的象徵意義,將大於經濟上的實際衝擊。

在外交關係上折衝,有時未執行的措施,反而更具威力,若能不祭出制裁,就能壓迫對方稱臣,使損害有限控管,才是高明的手段。因此,對川普來說,與中國有對抗之實、無對抗之名,甚至是有對抗之名、無對抗之實,虛虛實實,都比硬碰硬的公開對撞更有效益。當製造業開始前進或回到美國、各國悄悄放鬆外匯市場干預,美國達成目的,國際貿易市場的衝突,不一定會再加劇。

川普的移民、兩岸政策,雖受到司法及行政部門的挑戰與影響,或將令不出總統府或可能調整,但在經濟上,自認看穿商業運作的川普,一旦盤點完政經及軍事、外交籌碼,與各國貿易的合作、對抗關係,將快速的重新組合,絕對不會棄牌而走,且不會像德州撲克要到底牌掀開時才定勝負。