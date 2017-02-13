賈文中子攜手元大二代 布局商辦
2017-02-13
〔記者徐義平／台北報導〕不讓父親專美於前，賈文中兒子賈志杰近年則與元大馬家二代聯手，投資北市精華區商用與開發型不動產，粗估兩年多來至少砸下八十億元掃進光復南路店面、敦南土地及信義區整棟商辦等。
該房市投資團隊主要以元大馬家第二代馬維欣為首，加上賈志杰、經營飯店為主的信石資產管理負責人石家杰，成立多家「躍馬」體系的房地產投資公司，包括「信石躍馬」、「躍馬壹號」、「躍馬貳號」等，積極掃進北市精華區房地產。
據悉，該投資組合在二○一四年九月，以「信石躍馬」名義砸下八億二八八○萬元，買進星展銀行持有的光復南路千坪大型店面，包括地下二樓至地上二樓共十戶。
二○一四年底，又以「躍馬壹號」投資公司斥資十餘億元，向頂新集團旗下的頂禾開發，買進敦化南路上帶建照的近二百坪土地。至於去年七月買進佩芳大樓的「躍馬貳號」，金額高達五十二億，但董監名單中沒有賈志杰。
房地產業者指出，以馬家二代為首的房地產投資公司應是趁著此波房地產修正階段，選擇逢低買進，適時卡進北市精華區房地產，未來可能進一步朝向飯店或自行開發商用不動產的方向前進。
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