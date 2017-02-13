股市聞人賈文中闖房市 5.5億掃11戶
2017-02-13
〔記者徐義平／台北報導〕一度被指為樂陞案背後金主之一的股市聞人賈文中，其實近年多將大筆資金挹注在房地產，二○一四至二○一六年砸下近五．五億元，買下「基泰微風」十二樓三戶及「士林官隱」八戶，成為房市盤整期間相當活躍的投資大戶。
根據實價揭露資訊，去年十一月，鼎碩國際開發砸二億三八四二萬元，鎖定鄰近北市士林官邸特區的「士林官隱」建案，一口氣掃進八戶，包下該案約三成住宅；對照商業司工商查詢系統，鼎碩負責人正是賈文中。
「士林官隱」坐落北市福林路二五一巷內，基地僅一六二坪，為小坪數住宅規劃，每戶十五至卅四坪。
東森房屋研究中心副理于靜芳指出，對比該案其他戶別的實價揭露每坪九十．七至一一八萬元，推估賈文中是以約八至九折價格入手。
另，二○一四年四月，賈文中以鼎碩國際開發名義，砸下三億餘元掃進北市八德路高價住宅「基泰微風」十二樓共三戶毛胚屋，坪數約三八一坪（包括十一個車位、約一三九坪），扣除車位坪數，每坪拆算價格一二○．七九萬元。
開設台灣第一家股友社的賈文中，在台股翻騰四十年，被稱為市場最大金主。廿七年前，因前財長郭婉容要復徵證所稅，他曾與當年股市「四大天王」（雷伯龍、榮安邱、沈慶京與游淮銀）揚言包圍總統府；前年馬政府又要復徵證所稅，他再度槓上郭婉容女兒劉憶如，氣到賣掉旗下的鼎富證券，對外宣稱「不玩了」。
從近幾年來大同、龍邦、中石化，到最近改選的三陽，賈文中都出現其中，顯見他仍是台股指標大咖之一。但賈文中近幾年來投資觸角也延伸至房市，內科知名的亞太經貿廣場，就是他與友人投資合建，興建中便以七十億元高價轉手給里昂證券；加上陸續大手筆購屋，顯見即便房市正處盤整階段，他仍願意搬錢進入房市。
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