亞馬遜︰川普保護主義恐自傷
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，全球最大網路零售商亞馬遜（Amazon）向美國證交會（SEC）申報的文件警告，「貿易及保護主義措施」可能傷害其成長能力；亞馬遜這項政府監管風險提示，至少是過去五年來僅見，可能指涉美國總統川普「美國優先」倡議，即提高美國企業對外國企業的競爭力。
川普以創造美國就業為政策基石，屢次威脅要對進口產品課稅，促使企業在美國境內生產及聘僱人力。美眾議院共和黨籍議員計畫修法課徵「邊境調整稅」，擬對進口貨品課稅廿％，同時把出口營收排除在美國公司所得稅的課稅所得之外，欲消除美企外移的稅負誘因。
該計畫已使美國企業分裂為「出口對抗進口」的兩大陣營，如波音（Boeing）、奇異（GE）等主要出口商支持上述對進口課稅案，但沃爾瑪（Wal-Mart）等逾一二○家零售商則反對，指美國民眾日常用品價格將因此大漲。
亞馬遜以「演變中的政府監管及不利改變將傷害我們的生意」為題，向美國證交會申報公司業務面臨的風險。目前仍不清楚亞馬遜最擔憂的保護主義措施屬於哪一類型，是關稅、還是限制移民等行動；亞馬遜拒絕評論共和黨參議員的邊境稅計畫，也不願回應有關其申報文件的新陳述。
此外，亞馬遜也提示，二○一二至一六年經手消費品訂單涉及違反美國對伊朗制裁範圍，可能面臨懲罰。
無獨有偶，美國聯準會（Fed）副主席費雪上週六也警告，川普主政下的美國財政政策存在「重大不確定性」，聯準會謹守法律賦予責任，即實現完全就業和提高通膨率至二％的目標。聯準會理事塔魯洛近日才遞出辭呈、提早離任，為川普提供重塑聯準會銀行監管及利率決策路線的機會。
鑑於川普新政府的政策不確定性，聯準會本月初決議維持利率不變，未提供下次可能何時升息的方向，決策官員對川普減稅、擴大政府支出和監管法令鬆綁的前景，看法不一。
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