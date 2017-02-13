全國財經會議 經長︰擬提前開
2017-02-13
小英非常重視 已籌備數月
〔記者林筑涵／台北報導〕工總理事長許勝雄日前主動提出舉辦「全國財經會議」，且獲總統蔡英文支持，決定採「由下而上」形式，由許勝雄邀集各界商討台灣經濟困境的解決之道。經濟部長李世光昨表示，此事已籌備數月，政府重視程度高，可能提前舉行。
李世光說明，以往經濟部每三年會舉辦一次「全國產業發展會議」，考量此運作形式未能真正解決部分經濟問題，因而以此為基礎延伸，透過邀集相關工商團體參與，希望藉由共同商討方式，達到解決經濟核心問題的目的。
李世光指出，經濟部工業局就此與許勝雄已洽談、籌劃數個月，原定六、七月間舉行正式會議，然而考量各界期待，且總統蔡英文和行政院長林全都十分重視，因此「有可能提前舉行」。
明商討正式會議時間
據了解，工商團體將於明天舉行新春團拜，屆時七大工商團體、中華民國工業區廠商聯合總會和貿協將開會前會，討論議題包含「經營環境」、「連結國際」、「連結在地」、「連結未來」、「促進青年創業與就業」、「產業發展與女性參與」等六大項，同時也將商討出正式會議時間。
許勝雄強調，目前台灣對產業發展的著墨不夠，希望透過舉辦財經會議能把餅做大，包括建立好的投資環境、檢討財稅及法令爭議、增加國民所得等，擺脫「爭餅屑」的困境。
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