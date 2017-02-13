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防DDOS攻擊 專家︰兩面向著手

2017-02-13

〔記者吳佳蓉／台北報導〕防範國際駭客「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS），KPMG安侯企業管理公司金融業網路安全經理郭宇帆建議，企業可從兩方面下手，一是尋求網際網路連線服務公司（ISP）協助，先一步過濾異常攻擊來源，二是預擬備用方案，避免業務服務完全遭中斷，控制影響範圍和損失。

郭宇帆表示，當四面八方的DDOS攻擊已來到「家門口」，說真的很難防得住，因此要往前一步預防；DDOS發動攻擊，一定會先經過ISP，若能在ISP的來源端就先把異常流量清理掉，就可以遠端防護的方式，降低企業本身資訊系統遭DDOS影響的程度，達到防禦效果。

對此，郭宇帆指出，國內外不少ISP業者都有提供防禦服務，企業可向其尋求協助。同時，企業也可與ISP服務商申請，彈性提高某些重要業務的頻寬容量，以免一遭攻擊服務就大受影響。

更重要的是，企業本身一定要事先建立業務上的備用方案；以券商為例，DDOS癱瘓的是網路下單系統，但其他下單管道仍可正常運作，因此需在事發後第一時間，就讓客戶知道備用管道，以降低業務損失及影響。或思考遭受DDOS攻擊時，應優先將流量保存給哪些核心業務、暫停哪些次要服務，以降低衝擊。

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  • 防範國際駭客DDOS攻擊，專家建議兩方面著手。（路透）

    防範國際駭客DDOS攻擊，專家建議兩方面著手。（路透）

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