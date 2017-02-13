駭客攻擊 下波鎖定政府、電商
有不能「停機壓力」的系統 恐被盯上
〔記者吳佳蓉／台北報導〕近日多家券商遭國際駭客以「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS）方式勒索攻擊。KPMG安侯企業管理公司金融業網路安全經理郭宇帆示警，隨國際駭客攻擊組織化、平台化，DDOS恐持續發生，凡具「無法停機」龐大壓力的資訊系統，都可能成下一波鎖定對象，如電子商務線上交易系統、政府網路便民服務等。
郭宇帆指出，DDOS已是駭客老把戲，單純應用「大水沖倒龍王廟」概念，利用被入侵的大量殭屍電腦，在同時間發動網路連線，使受攻擊端系統超載、無法運作；跟江蕙演唱會，售票系統因一時間湧入幾萬人訂票當機的道理一樣。因技術含量不高、可產生的成就感不足，其實並非駭客首選。
但近年DDOS再受關注，郭宇帆表示，主因在於手法、策略翻新。過去駭客須花不少成本，如租用頻寬、自己建立殭屍網路，才能發動一次攻擊，且無法因此駭得資料或取得利益。但隨數位科技普及與虛擬貨幣興起，駭客可輕易入侵其他電腦，建立殭屍網路，再勒索難追蹤的比特幣，取得利益。
他表示，近年DDOS犯罪走向集團化、平台化，網路上甚至有「DDOS專業廠商」及服務平台，有心人只要支付比特幣，就可指定對象發動攻擊，駭客攻擊前一定會精算過投報率，「未達目的，基本上攻擊不會中止。」先前在國內，就有一些八大行業、製造業遭DDOS勒索，部分因不敢報警、欲私下和解或系統有無法停止運作的壓力而付錢了事。
觀察此次對券商的攻擊，郭宇帆指出，國際駭客也是看準新春開紅盤的熱門交易日，相當具有計畫性，預估還會有下一波攻擊，要有長期抗戰準備。此外，國內任何資訊系統，只要有「無法停機」龐大壓力的，都有可能被盯上，如政府網路便民服務、線上遊戲、電子商務線上交易、製造業供應鏈、油水電基礎產業供應鏈，以及物聯網設備系統等。
國際駭客計畫性攻擊 恐長期抗戰
他提醒，國際駭客發動DDOS攻擊，看重「天時地利人和」，選的一定是一旦無法運作會造成極大困擾、引來大量客訴或引發嚴重後果的資訊系統發動攻擊，攻擊時間點一定也是系統最多人使用或功能最重要的時刻，建議企業應預先做好應變準備，以免到時遭勒索，造成業務或金錢上損失。
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