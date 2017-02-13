中國海外炒房 轉戰西雅圖

2017-02-13

編譯楊芙宜／特譯

中國資金外流管道之一就是在海外購置房產，儘管中國已祭出更嚴格的資本管制措施、緊縮境外匯款，但仍擋不了中國富裕家庭及中國企業不斷砸錢於國外房市掃貨的風潮。在加拿大地方政府對外國人在溫哥華房地產的投資課徵15%交易稅、以遏止炒房投機行為後，中國投資客開始轉向車程僅3小時的美國西雅圖。

中國投資人掀起在海外置產風潮，主要邏輯在於：人民幣不斷貶值，藉由海外不動產市場交易，可讓手中財富保值、甚至取得投資移民的資格，還可獲取比波動劇烈的國內股匯市及大宗商品市場更高的收益，且面臨中國政經環境不確定性升高，移往海外的資金相對安全。

加拿大卑詩省（British Columbia）去年8月起，針對在溫哥華置產的外國投資客（非西雅圖市民或非加拿大永久居民）課徵15%的財產移轉稅，欲極力遏止以中國富豪為大宗的房地產炒作；溫哥華市另外引進空屋稅、即以閒置不動產估價課徵1%稅率。這些中國投機客多年來利用優惠移民方案湧入溫哥華，炒高房價，造成當地房價過去1年飆漲33%，房地產泡沫化後，發生連當地人都買不起的情況。

溫哥華課徵空屋稅

這些提高房屋交易課稅的措施，讓溫哥華房市投機交易大幅降溫。大溫哥華地區不動產局（Real Estate Board of Greater Vancouver）月初公布，今年1月份溫哥華都會區房市交易量，較一年前大跌40%，持續第7個月的跌勢；彭博數據顯示，大溫哥華地區房價先行指標「房屋出售量占待售量」的比率，也降至2年來新低。大溫哥華地區不動產局局長墨里森（Dan Morrison）指出，今年以來，買、賣家在當地房市的交易意願都降低。

《華爾街日報》報導，中國買家開始湧入隔著邊界的鄰近美國城市西雅圖，而近年來一些中國買家青睞的房市，如倫敦、澳洲和紐約，都推出遏止投機炒房的措施。中國介紹海外房地產的入口網站「居外網」數據顯示，去年12月中國網路搜尋溫哥華房地產的數量，較一年前大減37%，相對地，中國尋求海外置產的民眾去年10、11月搜尋西雅圖的數量激增，分別較一年前大增70%、125%。

居外網顧問許光明指出，像西雅圖這樣的城市，頭期款並不高，因此中國人行去年12月底要求金融機構大額交易必須向上呈報的規定，對中國投資海外房地產的買家來說，影響不大。中國人行去年底把金融機構大額現金交易必須向上報告的標準由人民幣20萬元降至5萬元，以人民幣計價的大額跨境交易在20萬人民幣、外幣等值1萬美元以上，就必須報告。

美國網路房仲Redfin公司的仲介莫斯表示，在溫哥華地區不動產交易稅通過後，短短不到3天，他就接到一名中國男性的電話，宣稱代表對購買西雅圖房地產有興趣的20個家庭；對一些中國買家來說，西雅圖的吸引力來自於距離在溫哥華有房產的親友很近、兩地距離僅120英里。

西雅圖看房全是中國人

今年1月下旬，西雅圖地區時尚名城Bellevue一間新列售價230萬美元（約新台幣7153萬元）的房子開放參觀，溫德米爾房地產（Windermere）經紀人芮利發現，來看屋的潛在買家並非以往常見的科技菁英、運動明星和企業主管，來看屋的20團成員全部是中國人，而在去年以前，亞洲的潛在買家僅占該房仲機構可能購屋客戶的4分之1。