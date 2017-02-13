川普移民禁令 扼殺矽谷創新

2017-02-13

編譯盧永山／特譯

「紐約時報」報導，美國總統川普日前簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家移民入境美國，在有「科技搖籃」之稱的加州矽谷引發大反彈，有上百家科技業者挺身反對這項政策，這是因為矽谷若無移民相助，根本不會有今日的成就。

移民造就今日矽谷

本身是愛爾蘭移民的舊金山電子支付新創公司Stripe共同創辦人柯里森（John Collison）表示：「矽谷能存在的一個重要原因是，廣納來自世界各國的菁英。我行經世界各地時，包括倫敦、巴黎、新加坡和澳洲，每個人都問我，要如何複製矽谷？」

柯里森表示，上述地方迄今仍無法打造所屬科技中心的原因，就是那裡最優秀和最聰明的人都想前往矽谷，但在川普執政下，美國友善的移民政策可能改變，這可能為美國科技帶來毀滅。

儘管矽谷在族群多元性和包容性方面仍為人詬病，例如，女性和非亞裔少數族群僅占矽谷員工總數極小的比重，女性和非亞裔少數族群在企業主管和創投家所占的比重更低，但綜觀矽谷發展史，移民仍扮演吃重的角色。

女性及非亞裔比率少

美國非黨派智庫「美國政策國家基金會」（National Foundation for American Policy）去年發布報告指出，美國市值超過10億美元的87家新創公司，51%（44家）的創辦人是移民，移民更在其中71%（62家）的新創公司中，扮演管理、開發團隊的重要角色。包括優步、特斯拉和帕蘭泰爾技術公司（Palantir）在內的新創公司，總共為美國創造了數以萬計的就業機會，為美國經濟帶來數十億美元產值。他們的創辦人來自印度、英國、加拿大、以色列、德國、法國等。

美國移民改革團體「參與新美國經濟」（The Partnership for a New American Economy）2011年的研究發現，「財星」雜誌500大企業中，逾40%為移民或移民的下一代所創辦，包括Google、Ebay和雅虎等。該組織指出，「財星」雜誌500大企業的新入榜企業，大部分是科技公司，由移民創辦的比重更高。

很多美國本地出身的科技人士指出，美國並不缺乏科技人才，各大學每年畢業的學生，足以填補科技職位。批評者指出，矽谷科技業者對移民如此友善，主要基於成本考量，他們利用H-1B等簽證政策，以較低的薪資聘用移民。

創辦人大多是移民

但這種說法並不能適用於矽谷的所有科技公司。美國社會有一種常見的誤解，即矽谷的運作方式像一座工廠，科技公司可以任意從世界各地招募員工，來填補特定的職缺。但今日矽谷最具潛力的科技公司，其運作方式並不像工廠，反而更像運動團隊，他們在全球尋找最頂尖的人才，研發最新穎、前所未見的新玩意兒。

雲端儲存公司Box共同創辦人兼執行長雷威（Aaron Levie）表示：「這不僅是要在生產廠房增加數以萬計的員工，而是要創造很多個新穎且能帶來重大改變的概念。」

為何移民可以帶來這種創新概念？科技創投家葛拉罕（Paul Graham）指出，美國僅占全球人口的5%，所以有理由相信全世界最棒的概念會出自非美國出生的人。