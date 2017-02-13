金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
記者李靚慧／台北報導
出國消費的支付工具，除了使用現金、信用卡外，「台灣金融卡」的便利性也愈來愈高，成為出國旅遊消費的另一種選擇。
手續費最優惠 節省近半
財金公司積極推動「台灣金融卡」赴日跨國提款，自今年起，在日本可使用的ATM已突破700台，包括日本「東京成田機場」第二航廈國際線入境大廳1樓的京葉銀行ATM、「仙台國際機場」77銀行ATM、「新千歲機場」國際線入境大廳2樓的北海道銀行ATM，以及東京、京都、大阪及北海道等地區的Circle K、Sunkus與部分全家便利商店，超過700台BankTime ATM，均提供「金融卡」提領日圓服務。
財金公司指出，使用台灣金融卡在日本合作金融機構的ATM提領日圓，匯率和台灣銀行臨櫃兌換現鈔匯率相同，手續費為交易金額0.8％加150日圓。以提領3萬日圓為例，手續費為390日圓（約台幣109元），與其他支付工具跨國提款相比，手續費可節省近半。
今年台灣金融卡的使用地點，更加入國人常去的香港。包括香港熱門觀光地點，如旺角、尖沙咀、銅鑼灣、中環、上環、灣仔、佐敦等地，超過100台貼有台灣金融卡標誌的ATM，即日起已可直接提領「港幣現鈔」。
財金公司指出，至香港合作ATM以台灣金融卡提領港幣現鈔，匯率採交易前一營業日14：30台灣銀行牌告港幣現金賣出匯率再減碼千分之一，優於臨櫃換匯匯率，手續費則為新台幣100元，106年2月底前，則有「早鳥體驗優惠」、跨境提款手續費5折，每筆交易由新台幣100元優惠為50元。
確認ATM設置點
至於愈來愈多民眾利用冬季至日本北海道滑雪，在日本北海道，則可使用台灣金融卡刷卡付費，除了無須支付1.5％國外購物手續費，還有「2％現金回饋」。
財金公司提醒，要使用台灣金融卡出國消費提款，須先向發卡銀行確認是否已開啟金融卡「跨國服務功能」，且雖然有數百台ATM，但建議先詢問ATM設置地點，以免屆時找不到機台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 國會交流 立委今組團訪美
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 首列電聯車遊行 林佳龍：捷運時代來臨
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 《自由廣場》請材料專家為天燈解套
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 二、游悍將抗日 林威廷、陳凱倫聯手
- 南苗市場火警又奪命 縣長籲都更
- 恆春西門點燈 古城華麗變身
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- 瘋狂駕駛「大開殺戒」2警負傷 警開20槍制伏
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 受傷警︰他像發狂鬥牛
- 陳世念「破病」照上 裕隆港都開胡
- 老樹長歪到鄰家 地價稅補助縮水
- 愛河燈區伴大港花火秀 吸客359萬人次
- 教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作
- 〈真愛部落格〉我們要結婚了！
- 4天2度大當機 NCC要查中華電
- 擴大驅逐無證移民 美爆恐慌
- 影響氣候變遷 人為因素是大自然170倍
- 舒跑哥抵花 台11線跑友相挺
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
- HBL》南山驚險晉4 教頭不捨掉淚
- 台灣燈會狀況連連 燈王「浴火」 燈台遭站垮
- 騎士被撞飛 「護身倒法」僅輕傷
- 張伯維愛找「老東家」麻煩
- 自由共和國》清水剛／為什麼推出神奇寶貝GO？
- 〈愛情黨羽〉晚婚晚生 有點後悔
- 台灣原創 動漫展「萌」芽
- 新北徵垃圾車駕駛 5碩士來叩關
- 機車行夫妻 樂當義消、鳳凰志工
- 搶黃復興票 郝吳柱同場較勁
- 自由談》川普、習近平、小雞賽局
標題：金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email