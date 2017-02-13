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金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款

2017-02-13

記者李靚慧／台北報導

出國消費的支付工具，除了使用現金、信用卡外，「台灣金融卡」的便利性也愈來愈高，成為出國旅遊消費的另一種選擇。

手續費最優惠 節省近半

財金公司積極推動「台灣金融卡」赴日跨國提款，自今年起，在日本可使用的ATM已突破700台，包括日本「東京成田機場」第二航廈國際線入境大廳1樓的京葉銀行ATM、「仙台國際機場」77銀行ATM、「新千歲機場」國際線入境大廳2樓的北海道銀行ATM，以及東京、京都、大阪及北海道等地區的Circle K、Sunkus與部分全家便利商店，超過700台BankTime ATM，均提供「金融卡」提領日圓服務。

財金公司指出，使用台灣金融卡在日本合作金融機構的ATM提領日圓，匯率和台灣銀行臨櫃兌換現鈔匯率相同，手續費為交易金額0.8％加150日圓。以提領3萬日圓為例，手續費為390日圓（約台幣109元），與其他支付工具跨國提款相比，手續費可節省近半。

今年台灣金融卡的使用地點，更加入國人常去的香港。包括香港熱門觀光地點，如旺角、尖沙咀、銅鑼灣、中環、上環、灣仔、佐敦等地，超過100台貼有台灣金融卡標誌的ATM，即日起已可直接提領「港幣現鈔」。

財金公司指出，至香港合作ATM以台灣金融卡提領港幣現鈔，匯率採交易前一營業日14：30台灣銀行牌告港幣現金賣出匯率再減碼千分之一，優於臨櫃換匯匯率，手續費則為新台幣100元，106年2月底前，則有「早鳥體驗優惠」、跨境提款手續費5折，每筆交易由新台幣100元優惠為50元。

確認ATM設置點

至於愈來愈多民眾利用冬季至日本北海道滑雪，在日本北海道，則可使用台灣金融卡刷卡付費，除了無須支付1.5％國外購物手續費，還有「2％現金回饋」。

財金公司提醒，要使用台灣金融卡出國消費提款，須先向發卡銀行確認是否已開啟金融卡「跨國服務功能」，且雖然有數百台ATM，但建議先詢問ATM設置地點，以免屆時找不到機台。

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  • 金融卡出國走透透，日港皆可跨國提款。（資料照）

    金融卡出國走透透，日港皆可跨國提款。（資料照）

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