不得不防 投資客2不肖手法

2017-02-13

記者王定傳／專題報導

有幫民眾保住房產經驗的律師吳姿璉說，投資客手法有兩種，第一就是買下持分後「墊高」價錢要共有人吞回去，第二是訴請變價分割，把整棟房賣掉，再分配價金；有些民眾是因無力買回，只能眼睜睜看著房子被賣，部分民眾是不願再花錢，也有人因不了解這錯綜複雜的法律關係，以為不關己事差點損失權利。

邵家二子說，起初不以為意，直到對方拍下，家中長輩仍說「不簽字」就沒事，不了解何謂優先承購權；他無法接受對方「出一張嘴」就賺了10多萬！

律師林俊峰提醒民眾，若別人的持分遭法拍，千萬不要以為「關我何事」，要密切注意法院通知，法院會通知共有人兩次，第一是首拍時，第二在拍定後，通知書會註記可行使優先承購權，可「半路殺出」，以拍定價格買回，若錯過也還有機會，上了法院要主張願意買回，若沒錢，法官也只能判變價分割。

吳姿璉說，雖法院會通知優先承購權，但民眾大多以為可繼續住下去，頂多「一人一半」，抱著「跟你耗下去」的心態，沒預料到還有這招。

一名書記官說，近來確實有許多投資客愛買持分複雜的房屋，他們不是一般常進出法拍屋市場的投資客，有些是受房仲鼓吹進場，房仲可抽取報酬，但非穩賺不賠，因從拍下到判決定讞，要花許多時間，且變價分割大多透過法拍執行，除非首拍高價賣出，否則不斷減價拍賣，可能虧本。