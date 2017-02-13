＜品牌故事＞打響台灣品牌 盼政府多支持

2017-02-13

記者廖雪茹／專題報導

叩！叩！叩！就像「樹醫生」啄木鳥，聲博科技的探頭自動測試系統ProCheck SC2，短短數分鐘即可完成探頭的全方位工程檢測；儀器的創新效率令人驚豔，但想要台灣品牌在國際上立足，還需要政府更積極的支持。

全球跑透透 爭取品牌曝光

聲博科技副總經理姚仁志表示，全球醫療器材市場大餅，長期以來被幾個主要品牌獨佔，其他人想搶進不容易，尤其台灣以加工聞名，鮮少推出自有品牌，加上產品攸關生命與健康，法規規範嚴格，醫事人員也較謹慎，不輕易變換器材；因此，該公司堅持以取得國際認證才跨入市場。

聲博科技每年透過參加德國杜塞爾多夫等國際醫療器材展，爭取品牌曝光率，蒐集潛在客戶名單，回國後再深耕經營；會場中參展國各有展館，相對於其他國家有官方大力支持，提供貼心服務措施吸引人潮，我國政府似乎顯得冷漠許多。

聲博科技的各國客戶，會將醫用超音波探頭寄回台灣公司維修；但醫療器材須經層層查驗程序，等聲博拿到待修產品時已經過了一、兩個月，對雙方都造成極大困擾。

台灣要小而美 且小而精

聲博科技協理賴文斌說，今年公司在桃園自由貿易港區設置服務點，以提供關外就地服務客戶；但仍希望政府對自有產品鬆綁管制，以免入關程序冗長，阻礙了銷售通道。

新竹生醫園區就位在竹北，預期將成為台灣生醫科技的重鎮。姚仁志說，醫療器材品項多，若是選對品項，發展空間很大。德國製造業深受肯定，該國以中小企業在各領域獨佔鰲頭，而累積強大的競爭力；台灣也有越來越多的中小企業投入生醫領域，但在起飛衝刺之際，需要更多、更好的環境條件和實質幫助，才能開拓出一片藍天。