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＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進

2017-02-13

記者廖雪茹／專題報導

在台灣，或許很多人沒聽過聲博科技，但這家只有45名員工的小公司，卻是全球唯一取得「相容替代性超音波探頭」認證的廠商，還讓美商奇異跟進跨足超音波探頭的檢測及維修服務；聲博正積極發展超音波探頭售後市場全方位解決方案，在國際醫材界打出名號，自許為「超音波探頭界的美國應用材料」！

打響自有品牌 行銷110國

聲博科技是2002年元月，由袁炎偉博士與工研院生醫所超音波研發團隊spin-off合作創立，是一家集研發、設計、製造、市場行銷到維修服務的醫用超音波設備公司。

費時6年斥資研發，2007年進入市場，至今已開發完成逾166探頭設備，涵蓋主要領導品牌，銷售全球超過110國，建立超過400家代理經銷商。

之所以成績亮眼，副總經理姚仁志豪邁地說，聲博以「Broadsound」自有品牌取得美國FDA、歐盟CE 0197、巴西ANVISA、俄羅斯GOST-R、台灣TFDA GMP等國家認證，憑藉卓越的抗電磁干擾能力等優勢，攻進醫療器材市場。「聲博不只懂探頭，更懂得系統；相容替代性探頭獲得認證，性能與原廠一樣好，甚至更好！」

其中美國FDA因為聲博提出申請，將相容替代性超音波探頭納入正式規範，2008年9月頒布新的版本，而有「聲博條款」之稱；此舉不但重新界定了超音波探頭的售後市場，更進一步開拓了售後市場的大餅，像美商奇異也在2013年宣布跨足超音波探頭的檢測及維修服務。

要當生醫界的應材

聲博一條龍MIT的豐碩成果，全在新竹僅400多坪大的廠房內成就。有世界大廠看好該公司，希望能協助代工，但董事長袁炎偉堅持走自己的品牌。

「要做什麼產品？」「做得出來嗎？」「賣得掉嗎？」袁炎偉不斷以三句問話，勉勵員工思考公司的核心價值與發展方向；聲博已有了產品和技術，現正全力衝刺市場行銷。

不只維修 還開班授徒

但就像美商應材是全球最大的半導體設備和服務供應商，聲博不只接單做維修，更開辦探頭維修基礎與實作課程，吸引各國客戶來台灣學習，同時銷售探頭自動測試系統、電腦智慧軟體輔助Cabling系統、探頭維修關鍵零組件，讓客戶得以在自己的國家就地檢測和維修，以期企業永續經營發展。

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  • 聲博科技研發生產的探頭自動測試系統 ProCheck SC2，短短數分鐘即可完成探頭的全方位工程檢測。 （記者廖雪茹攝）

    聲博科技研發生產的探頭自動測試系統 ProCheck SC2，短短數分鐘即可完成探頭的全方位工程檢測。 （記者廖雪茹攝）

  • 聲博科技攻進全球醫用超音波探頭的售後市場，有世界大廠看好該公司，希望能協助代工，但董事長袁炎偉（中）堅持走自己的品牌。 （記者廖雪茹攝）

    聲博科技攻進全球醫用超音波探頭的售後市場，有世界大廠看好該公司，希望能協助代工，但董事長袁炎偉（中）堅持走自己的品牌。 （記者廖雪茹攝）

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