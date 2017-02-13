〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚

2017-02-13

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化報價驚驚漲！上週五大泛用樹脂報價週漲幅以聚苯乙烯（PS）8.47％最多，其次則是己內醯胺（CPL）、丙烯腈（AN）。法人認為，近來塑化報價漲幅對中石化（1314）最有利，預估首季可轉虧為盈，上週五收盤價來到12.45元。

美國Fibrant年產能25萬噸CPL關廠，而BASF年產能10萬噸產線自去年9月停產，至少要1年半以上，去年第四季CPL價格大漲3成，而上週最新報價來到每噸2155美元、單週漲幅3.61％；法人認為，去年第三季中石化稅後僅小虧1000萬元，估計第四季至少能損平，而今年首季更將轉虧為盈，因股價仍偏低，吸引不少資金進駐。

法人表示，目前CPL每噸最新報價來到2155美元，但市場合約價喊到2250元，因此還有上漲空間可期。從近期三大法人買賣超數字觀察，外資近來積極買超中石化，光是上週五就買超2.29萬張，投信也買超288張，僅自營商賣超7320張；目前中石化AN年產能約23萬噸、CPL年產能約40萬噸，中石化也表示，無法預測價格還能上漲多少，但目前的確將開工率盡力拉到最高，期待今年首季能繳出好成績，擺脫去年連續虧損的窘境。

除中石化外，受惠PP、SM現貨報價增溫，榮化（1704）、國喬（1312）、台苯（1310）等也受惠良多，光從1月營收來看，雖受到農曆年前工作日減少的影響，但國喬受惠SM報價上漲，1月營收仍有20.04億元、年增41％，台苯也有12.42億元，年增12％；法人則指出，SM因有工廠意外停工，加上3至5月東北亞有歲修潮，預估報價還會上漲，未來可挹注台化（1326）、國喬、台苯、台達化（1309）及台塑化（6505）等營收。