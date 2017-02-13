〈熱門族群〉群創去年Q4大賺百億 友達也不遜色

2017-02-13

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）去年第四季大賺百億驚豔市場，並順利扭轉前三季虧損，去年每股稅後盈餘0.19元，已是連續第4年獲利；群創認為，今年大尺寸面板尤其是電視，依然是供需緊俏的一年，台灣兩家面板廠友達（2409）與群創持續推出差異化產品，將可持續維持獲利。

友達本週二（14日）將舉行線上法人說明會發布財報，由於群創指出，去年第四季獲利有7成來自於面板漲價效應，法人認為友達表現不會遜於群創，也有大賺百億元的本事。

群創預期今年第一季大尺寸面板出貨將較去年第四季下滑13-14％，但因尺寸變大，新產品往更高解析度走，大尺寸電視面板價格可望續漲，整體價格仍將持穩、甚至小漲，中小尺寸面板則價、量都看跌。

群創認為第一季反映的是正常的市場淡季，目前看來，除了中國市場，新興亞洲及歐美市場需求都還不錯，庫存也處在健康水位；且今年新增面板產線能真正量產的有限，群創預期今年全球電視面板平均尺寸還會大2吋（群創內部目標是2.5吋），在大尺寸化趨勢下，電視面板供需直到2018年前都會相對緊俏。

不過，因面板價格經過去年第四季急漲，近日出現雜音，加上外資先前以面板為避風港，近日在台股資金行情下，轉入更具漲勢的股票，使得面板族群股價表現疲弱，亮麗的財報表現以及能否爭取市場投資人青睞，將是本週關注重點。