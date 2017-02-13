〈熱門族群〉1月營收淡季不淡 網通股秀成果

2017-02-13

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠商1月營收陸續公布，智邦（2345）、正文（4906）表現不俗，都呈現年增，頗有淡季不淡的味道；其中，智邦1月份合併營收24.51億元，年增26.32％，創下近年來同期新高，淡季不淡。

智邦近年來1月營收都不超過20億元，但今年1月表現卻與旺季時的單月營收相當。法人估，1月營收中，數據中心交換器占營收比約30％以上，一般數據交換機約40％。

智邦董事長李炎松之前指出，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。

事實上，智邦多年前開始持續調整營運體質，在2015年見到成效，自2015年第三季起，單季每股獲利都在0.7-0.9元，智邦去年前三季每股稅後盈餘為2.53元。

智邦上週股價走高，上週四更一度攻上60.7元，創下14年半以來的新高。

不過，外資、投信上週雙雙呈現賣超，分別賣超401、3252張，僅自營商買超575張。

正文1月營收11.33億元，年增11.88％，法人指出，正文代工業務回溫，在小型基站、智慧WiFi、雲端服務等各產品同步向上的情況下，第一季營收可望轉為年增，全年營收挑戰雙位數成長。

智易（3596）1月營收18.01億元，年減5.1％。法人指出，智易今年營收可望維持成長，但成長幅度恐有限，主要是因去年貢獻頗大的中南美洲客戶，今年貢獻減少，加上北美市場4K-STB訂單量較預期低。

另外，中磊（5388）1月營收29.26億元，年減5％；明泰（3380）1月營收13.85億元，月減34.08％，年減25.22％。