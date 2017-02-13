〈熱門族群〉漲價風加持 玻纖布廠旺季更旺

2017-02-13

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB上游原料近期強強滾，玻纖布廠富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）受惠報價調漲，營運表現持續走高，上週股價強漲。由於市場需求仍旺，銅箔、銅箔基板供不應求，電子玻纖布有機會再漲價，相關業者處於全產全銷的狀態，本季可望維持旺季水準，表現將優於去年同期。

玻纖布廠低迷多時，去年起因市場需求熱絡，報價節節上揚，營運終於走出谷底，中國廠商去年第四季更以缺貨為由，大幅漲價，造成目前電子級玻纖紗布的G75粗紗及7628厚布缺貨，售價有機會持續上漲，有利後市表現。

富喬1月合併營收4.14億元，創下歷年同期次高，月增0.07％，年減5.31％，因1月農曆春節出貨天數減少，營收較去年同期略微減少，目前下游客戶對電子級玻纖產品需求仍旺，第一季可望續旺。法人預估，富喬新廠可望在今年投產，為營收帶來新的動能。

德宏1月合併營收2.34億元，逆勢創下22個月新高，並創近3年同期新高，年增31.08％；建榮1月合併營收1.14億元，創4年同期新高，年增26.93％。

業者表示，由於電子級厚布去年第四季大幅漲價，漲風可望進一步擴及電子級細紗、薄布，售價將穩定向上，有利今年獲利表現。