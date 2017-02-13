〈熱門族群〉董監改選題材當道 造紙類股越燒越旺
2017-02-13
〔記者李靚慧／台北報導〕以往交投冷清的造紙類股，近來多檔個股卻因經營權之爭、獲利創新高等因素，一一成為漲勢凌厲的大飆股，包括台紙（1902）、寶隆（1906）、榮成（1909），短線都衝出兩位數的漲幅。
造紙類股自去年底由工紙大廠正隆（1904）帶頭漲價，造紙類股行情即開始「動起來」；今年以來雖短短一個多月，但各類消息頻傳，為行情增添動能。
以上週四漲停的榮成為例，去年第四季成功處分寶隆東方休閒事業投資公司（BVI）股權，榮成認列相關子公司處分獲利，讓榮成12月份自結合併稅前損益達15.8億元，使榮成、寶隆股價自年初起，就已出現不小的漲幅。
因中國廢紙、煤炭等原料漲翻天，帶動原紙及紙箱價格調升，今年相關原料價格仍維持高檔，榮成在本業業績、獲利也頻創新高，1月營業利益年成長194.6％，達5.46億元，本業獲利續創單月歷史新高，更帶動股價飆漲。
值得注意的是，榮成今年6月將進行董監改選，日前媒體披露，市場派已介入董監改選，傳言前好樂迪董事長盧燕賢悄悄吃貨，有意搶下一席董事，更讓原本因業績題材大漲的榮成，再增添董監改選題材。
雖有大批土地資產，本業卻表現不佳的台紙，經營階層原已決定退出台灣漿紙市場、轉型為化工廠，近來卻爆發經營權之爭，董、總雙方動作不斷，小股東甚至按鈴控告董座背信，要求儘快召開董事會，重選監察人，以依法通過財報。
在各項利多話題激勵下，榮成、寶隆兩檔個股，自今年1月以來，短線股價漲幅已逾8成，台紙漲幅也有2成，股價長期吃癟的造紙類股，終得以出頭天。
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