〈台股青紅燈〉新光金是誰在出貨?

2017-02-13

新光金控可能有經營權爭奪，照理說，股價會因有人爭搶而上漲，上週五（10日）洪文棟真除新勝董事長（新光金第三大股東）消息見報後，成交爆出24.7萬張大量但卻留下長長上影線，顯然在高檔有人趁機跑了。

是誰在新光金股價高檔時出貨？當天三大法人都買超，且洪文棟與吳東進爭執兩造也不可能賣出，最關鍵是誰有這麼多籌碼可以賣？真的太好玩了，有極大的可能性，是來自尹衍樑的鑒機公司持股。

這家幾乎是去年金融圈注目焦點的鑒機公司，買進標的除中信金之外，還有約5%的新光金控股票（約50萬張），蔡友才8月出事後，尹衍樑宣布不參與中信金改選，同時要解散清算鑒機公司，新光金卻在此時發生經營權爭奪事件，陰錯陽差的讓鑒機的持股，有高檔出脫獲利解套的天賜良機。

大同是近期另一家有改選行情的上市公司，大同股價是扶搖直上，表示有人真的在吃貨要拚改選，但新光金的線型卻是在高檔有人倒貨，尤其是11月30日與2月10日，都各出現避雷針型的上影線，成交量各是19.7萬張與24.7萬張的大量，如果沒有錯，鑒機的新光金持股應已出脫大部份，當初進貨平均成本估算約是每股6.5元上下，上週五出貨價平均8.5元計算，獲利超過三成，報酬率優於大部份的投信法人。

鑒機的事件給我們一個啟示，不要說金控股牛皮不好，逢低買進卡對時機，一樣會有豐厚的利潤。

（紅布朗）