一例一休薪資縮水 基層勞工哀鴻遍野

2017-02-13

〔財經中心／綜合報導〕一例一休施行後，勞工薪資不增反減，主要是新法加班費暴增，致資方不願勞工加班，使得大部份行業勞工一月薪資嚴重縮水，其中百貨公司專櫃小姐月薪由7萬元減為5萬元，減幅達28%最多，其它行業也有10%至20%多的減幅。

觀察各行業反應，因勞基法修正導致薪資縮水，大部份均是基層勞工，主要係因資方不願付修法後的高額加班費，致過去按時加班增加的收入頓時消失，尤其是計時工讀生與臨時工，很多工讀生被迫要去找兼職再支付房租與生活費，政府修法提高加班費希望增加勞工收入的美意，沒想到竟收到扼殺勞工生機的反效果。此法施行造成社會基層人民哀鴻遍野，政府應體察民情及早修正。

以下是本報訪查各行業一例一休施行後，薪資變動及勞工心情。

▲便利商店計時工讀生朱先生：

月薪2萬1000元變1萬9000元

一例一休後，感覺公司不再讓我們加班，過去我週日會到門市加班一到兩小時，將隔日要銷售的新鮮食品上架，不過，現在公司已將此項準備工作改到週一早晨，不讓我們假日加班。

另外，過去其他門市若假日很忙時，會請我去加班，每個月約有兩到三次，但一例一休後實施至今，從未有門市找我去加班。

仔細看過一月的薪資，發現較過去的月薪減少2000到3000元，雖然工作時間較過去少了，假日有休息到，但周遭有很多要付房租等貸款的同事，已經在找其他兼差的工作，而我家在台北市，沒有房租等壓力，所以可能還要再評估一到兩個月後，再決定是否要找其他兼職的工作。

▲化妝品專櫃陳小姐

月薪7萬變5萬

我們行業賺錢以獎金為主，平均底薪低，最重要是靠獎金，再來則是有加班費做補貼，我的底薪是2萬1000元，平均每個月加班費大約一萬元左右，獎金的話，我可以抽業績的2.5%，加上週年慶獎金，我平均月薪至少有7萬元，現在一例一休，老闆不淮我們加班，少掉一萬元的加班費，站櫃時間從10小時減少到8小時，也少做了近兩成的業績，最近剛拿到的月薪只剩下5萬出頭，整整少了快2萬，非常無奈，現在最怕母親節和週年慶的獎金少更多，影響更恐怖，最近領薪水所有同事都一直唉唉叫。

▲按摩店會計陳小姐

月薪3萬8000元變3萬

以前一天上班10小時，其中兩小時算加班，我可月領3萬8000元，現在老闆不願付加班費，一天只能上8小時，薪水變成只剩3萬元，問題我每天多出兩小時，若是出門逛街又要花錢，也只能待在家看電視、吃零食，一例一休施行，我不僅薪水變少，生活品質也變差。

▲彩券經銷代理人 劉小姐

月薪4萬變3萬4千

我在彩券行上班，每個月固定薪水3萬元、工作時數8小時，實施一例一休前，因為老闆行動不便，有時人多應付不來就會加班，每天可以領2至4小時加班費（約260至520元），若星期六、星期日工讀生臨時有事無法上班，我還可以來加班，加班費一個月最高曾拿過上萬元；但實施一例一休後加班時數受限，假日工讀生無法上班，也不能加班，平日每個月加班費降到只剩3000至4000元不等、甚至更少，更慘的是，以往過年來上班加班費都是兩倍，常常從早上10點忙到半夜12點，光是一天拿的加班費就超過1500元、比當天薪水還高，但這次過年不能無限制加班，春節不能加班就是少賺、少了好多加班費，其實願意來加班、拿加班費是個人自由，政府管得太多了！

▲台北王先生／汽車租賃業

月薪4萬變3萬

我是汽車租賃公司的中巴駕駛，我們公司專營包車或機場接送，新版勞基法實施迄今一個多月，我和同事的收入大概收了8000到1萬元。 主要就是例加日不能加班，少了很多加班費。

一例一休之前，我一個月平均可以賺到4萬元。但今年元月份適逢農曆新年，總共有9個例假日和4個休息日；春節前後是租賃業生意比較好的時候，但元月份13天的假日，只有4天可以加班，以每天加班賺4000元來計算，就少了1萬6000元。即使平日週一到週五可以多加點班稍微補回來，但整個月下來，收入也少了快一萬元。新版勞基法說是替勞工爭取福利，但我的感覺是收入變少了，這個年也較沒那麼好過。

▲肥皂工廠臨時工王媽媽

2萬變1萬4000元

因為小孩大了，孫子也都上小學了，我就到附近的工業區找到一個肥皂工廠臨時工，工作時間大概是從上午8點工作到下午5點，結束後趕回家做家務、煮飯，工資根據基本工資、用每小時133元支付給我，大概每個月可以領到兩萬元，只是有時候淡季時，老闆會叫我休息，但到三節前，就會需要加班，那時就可以補淡季少賺的錢，尤其週六常加班一整天，上一天班賺兩天薪水，但今年改一例一休後，今年農曆年前，老闆就叫我週六不要去上班，雇主說以前週六加班很彈性，可以只加一、兩個小時，但現在加一小時也要算四小時，而且時薪大幅增加，老闆說這樣加班費增加太多，所以不讓我去加班，因此光是一個農曆年，我加班費就少了。6000、7000元，怎麼會不罵政府。

▲電子廠大夜班作業員 陳先生

3萬1000元變2萬9000元

一例一休開始實施後，上班時間變的很亂，因為加班費提高，原則上公司都不要我們加班，過去因為例行加班而增加的收入，上月都消失了，同時因為公司預期人事成本會增加，已宣布今年旅遊，生日禮都減半，政府說勞基法修正會提高勞工收入，但眼見薪水收入與員工福利都已縮水，真不知這些政府官員是在想什麼。

（記者歐祥義、王憶紅、卓怡君、羅倩宜、張慧雯、陳永吉）