低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低

2017-02-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕世界黃金協會（ＷＧＣ）公布去年「黃金需求趨勢」報告，台灣去年實體黃金（飾金、條塊、金幣）需求連跌三年至十二．五公噸，為近四年新低，年減七％。

「年輕人月薪三萬元，一台錢飾金售價近五千元，市況怎麼會好？」台北市金銀珠寶公會榮譽理事長、鈺螢珠寶董事長李文欽表示，景氣不佳及薪資停滯，使得近年國內飾金銷售不佳，與投資性的黃金條塊相比，衰退更為嚴重。

銀樓位於台北市延平北路的李文欽回憶，迪化街聚集南北貨和布市商家，台北市最早的黃金集中地就在迪化街旁的延平北路上，記得小時候過年都不能休息，必須在店裡幫忙，與現在情況真的差很多。

根據ＷＧＣ統計，中國去年實體黃金跌至九一三．六公噸，跌幅七％與台灣相同，香港則大跌十九％至四十二．九公噸。

為擴展更多客源，國內許多銀樓除販售傳統飾金，也經營珠寶相關生意，李文欽指出，以同等級的一克拉鑽石來看，卡地亞（Cartier）、蒂芬妮（Tiffany）國際大品牌可能要價一百萬元，銀樓卻只要卅萬元，價格相對具競爭力。

李文欽表示，對中長期金價走勢仍抱持樂觀態度，畢竟今年全球不確定性仍高，包括美國川普新政、歐洲多國大選等，有利具保值性的黃金需求，金價高點有機會較目前價位（約每英兩一二三○美元）再漲廿％。