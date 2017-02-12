低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
2017-02-12
〔記者盧冠誠／台北報導〕世界黃金協會（ＷＧＣ）公布去年「黃金需求趨勢」報告，台灣去年實體黃金（飾金、條塊、金幣）需求連跌三年至十二．五公噸，為近四年新低，年減七％。
「年輕人月薪三萬元，一台錢飾金售價近五千元，市況怎麼會好？」台北市金銀珠寶公會榮譽理事長、鈺螢珠寶董事長李文欽表示，景氣不佳及薪資停滯，使得近年國內飾金銷售不佳，與投資性的黃金條塊相比，衰退更為嚴重。
銀樓位於台北市延平北路的李文欽回憶，迪化街聚集南北貨和布市商家，台北市最早的黃金集中地就在迪化街旁的延平北路上，記得小時候過年都不能休息，必須在店裡幫忙，與現在情況真的差很多。
根據ＷＧＣ統計，中國去年實體黃金跌至九一三．六公噸，跌幅七％與台灣相同，香港則大跌十九％至四十二．九公噸。
為擴展更多客源，國內許多銀樓除販售傳統飾金，也經營珠寶相關生意，李文欽指出，以同等級的一克拉鑽石來看，卡地亞（Cartier）、蒂芬妮（Tiffany）國際大品牌可能要價一百萬元，銀樓卻只要卅萬元，價格相對具競爭力。
李文欽表示，對中長期金價走勢仍抱持樂觀態度，畢竟今年全球不確定性仍高，包括美國川普新政、歐洲多國大選等，有利具保值性的黃金需求，金價高點有機會較目前價位（約每英兩一二三○美元）再漲廿％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 黃金
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍
- 被指接班林來瘋 林庭謙：進步的動力
- 大地之歌 人在山裡
- 來幫女媧補天 實境解謎可贏獎品
- 司馬庫斯櫻花季開跑 花開6成
- 鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 富邦「全輝龍」 再領複數年約
- 竹市就博會釋4800職缺 主管薪68K
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 〈分手哲學〉優雅轉身 欣賞愛情的落幕
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 武陵賞櫻 三星首發車出發
- 向新人招手 八里左岸添「幸福』景點
- 1.19萬斤米糕桃 受天宮萬人吃平安
- 夜弄土地公 內湖、社子元宵炸不停
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Democracy movement exhibition launched
- 郭靜最哈朴寶劍 見面會看到泛淚
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 《回歸傳統》東勢新丁粄節 丁粄綠轉紅
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭
- 桃園升格後人口激增 估10年追上北市
- 《自由廣場》59萬戶強震風險與預警盲區
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 竹南炸邯鄲、後龍攻炮城 愈炸愈旺
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 《觀察筆記》表面張力
- 〈夫妻加油站〉退一步 幸福回溫中
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 媽寶毒蟲又來了！這回要娘鎖門擋警
- 燈節花車遊行 賞「雞」人潮擠爆
- 新竹都城隍廟 花燈藝術展開燈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分