台灣黃金儲備 躍升全球13

2017-02-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕世界黃金協會（ＷＧＣ）公布去年底全球央行或機構黃金儲備，長期位居第十四名的台灣，因土耳其央行減持黃金而升至第十三名，排名在歐洲央行之後；至於近年積極增持黃金的中國人民銀行，由於資金外流並大量損耗外匯存底，已連續三個月未增持，為二○一五年中國公布黃金儲備以來最長紀錄。

中國縮手 金價往上走勢不變

台北市金銀珠寶公會榮譽理事長、鈺螢珠寶董事長李文欽表示，中國的資金外流嚴重，一月外匯存底跌破三兆美元大關，中國官方縮手買黃金，可能成為國際金價反彈的不利因素，但並未改變金價往上走的趨勢。

根據ＷＧＣ統計，去年全球央行購買黃金淨額降至三八三．六公噸，較二○一五年的五七六．五公噸大減卅三％。

截至去年底，全球黃金儲備最多的國家仍是美國的八一三三．五公噸，其次依序為德國三三七七．九公噸、國際貨幣基金（ＩＭＦ）二八一四公噸、義大利二四五一．八公噸、法國二四三五．八公噸；另，中國一八四二．六公噸、俄羅斯一六一五．二公噸及瑞士一○四○公噸，均有千噸以上規模，分別排名第六至八名。

由於土耳其央行去年第四季減持六十五公噸，黃金儲備降至三七七．一公噸，全球排名由十三名跌至十五名，台灣雖維持四二三．六公噸，但排名由十四名升至十三名。

據悉，台灣每英兩黃金持有成本不到四○○美元，以近期國際金價守穩一二○○美元以上計算，未實現利益逾一一○億美元（約新台幣三四○○億元）。不過，央行官員表示，黃金沒有利息，獲利只能靠價格上漲，但金價波動遠高於公債；因此，長期來看，持有黃金的報酬率低於美國公債，若持有更多黃金，風險也會較高。

央行一直以來都沒有增持或出脫黃金的計畫，持有目的主要做為新台幣發行準備，目前我國黃金市值占外匯存底比重約三％，高於中國、日本、韓國及新加坡。