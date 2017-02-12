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專家警告 市場低估美3月升息可能性

2017-02-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）指出，美國聯準會（Fed）三月可能升息，由於接近達成就業和通膨兩大目標，且預料經濟成長將加速、進一步推高通膨，投資人低估了升息的可能。

另，聯準會理事塔魯洛（Daniel Tarullo）週五遞出辭呈，將於四月五日提前離任，也提供川普總統改造聯準會的機會。現年六十四歲的塔魯洛於二○○九年金融海嘯後上任，原本任期二○二二年才屆滿，他今年具有聯準會利率決策的投票權，但他主張金融監管及利率鴿派態度，和川普推動削減金融監管、緊縮貨幣政策的立場相反。

美國聯邦資金利率期貨近日價格反映，投資人認為聯準會三月升息的可能性僅約廿五％，貝萊德評估聯準會三月升息的機率接近五十％。近來公開表態的聯準會決策官員，多主張三月就啟動再次升息的看法，包括費城、舊金山及芝加哥等三位聯準銀行總裁。

PIMCO全球固定收益部門資訊長鮑爾斯也認為，目前投資人並不預期美國會在三月升息，聯準會主席葉倫二月中旬赴國會聽證時，或可藉此引導市場改變看法。

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  • 美國聯準會（Fed）三月可能升息，投資人低估了升息的可能。（法新社）

    美國聯準會（Fed）三月可能升息，投資人低估了升息的可能。（法新社）

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