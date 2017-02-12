川安會 同意展開雙邊經貿談判

2017-02-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普和來訪的日本首相安倍晉三會商後發表聯合聲明指出，基於「自由和公平」的貿易規則，承諾將致力於強化美日兩國和區域間經貿關係；在美國退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）後，美日將啟動雙邊貿易和投資協商的新對話機制。川普改變先前抨擊日本「不公平貿易」的態度，轉向加強美日雙邊及亞太地區合作的立場。

美日聲明 強化亞太經濟成長

川普和安倍聯合聲明指出，美日基於自由與公平的貿易規則，將強化雙邊及區域間經貿關係，包括設立貿易和投資的高標準規則、降低市場障礙，及強化亞太地區經濟和就業成長機會，「美國和日本再次確認深化雙邊貿易和投資關係，以及持續致力於提倡亞太地區貿易、經濟成長和高標準」。

聲明指出，美國退出ＴＰＰ後，兩國元首矢言探索達成共同目標的最佳方式，包括美日雙邊架構的討論，以及日本繼續在現有倡議基礎上推動區域進展。安倍在記者會上直言：「這次我與川普總統確認了，亞太地區自由且根據規則的公正市場，將由美日主導打造。」

安倍指出，他與川普都同意美日經濟關係將更深化，美國副總統彭斯和日本副首相麻生太郎將領導此一新設的雙邊貿易和投資協商對話機制，針對美日雙邊貿易問題及經濟合作事項，展開協商。彭斯在日本政府邀請下，預計三月回訪東京。

聯合聲明並提到，美日占全球ＧＤＰ卅％，具全球經濟強勁、金融穩定、就業成長等共同利益，為推動這些共同目標，兩國元首再次確認致力於採用財政、貨幣和結構政策，來強化國內和全球經濟的「三箭」做法。日本共同社直指，聲明是改編於日方提供對美經濟貢獻措施的文字。

川普矢言 要讓貨幣公平競賽

不過，川普在匯率方面仍未鬆口，他在記者會上說：「就貨幣貶值來說，我已抱怨很長一段時間。」川普矢言，會讓美、中和日本貨幣很快處在「一個公平競賽場」，但他並未說明將採取何種措施或三國如何在匯率方面達成共識。

川普最近指控日本實施「不公平」貿易措施，阻礙美國汽車對日本的出口。日本是美國第二大貿易逆差國，汽車相關的貿易逆差不斷擴大。不過，安倍駁斥該指控，他昨重申，日本許多汽車業在美國創造就業機會。