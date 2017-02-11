股利所得課稅 多數傾向分離分級

2017-02-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨召開「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」座談會，多位學者及業界代表主張股利所得改採「分離、分級課稅」，但對稅率意見不一，有人主張最高二十％、有人主張拉高至三十五％。財政部表示，相關建議將列入研究報告參考，預計四月中提出期末報告，屆時不排除再召開座談會。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝認為，稅制應「務實的公平」，台灣是小型開放經濟體，若太執著絕對公平，「人兩隻腳、錢四隻腳，都跑出去了」；他認為，應先解決內外資稅負不一的問題，建議股利所得分離分級課稅，最高稅率二十％。

台大會計系教授林世銘建議，股利所得分離分級課稅，最高稅率三十五％，但低所得者仍享股東可扣抵稅額退抵，稅收損失則可調高營所稅至二十％彌補。

券商公會主張，要不就恢復股利所得全額扣抵，要不就分離課稅二十％，但不願以營所稅提高到二十％為交換條件；櫃買中心建議，分離分級課稅，最高稅率二十％。工總、商總代表並建議，取消保留盈餘加徵十％。

但政大財政系名譽教授陳聽安質疑，內外資稅負並非二十％及四十五％的差距，因外資獲利要匯回母國繳稅，除非租稅天堂或假外資。中國科技大學商學院院長曾巨威直言，反對分離課稅，因為已有多項所得切割出去，未來稅基將更支離破碎。

研究計畫主持人、政大財政系教授徐偉初表示，營所稅調高將是稅收重要的補充來源，但還是有很大的反對意見，取消保留盈餘則會納入評估，但可能性不大。研究團隊之一、政大財政系副教授陳國樑認為，分離分級課稅是比較務實的方向，但高所得者不能減稅太多，最高稅率要從二十％往上拉，低所得者稅率則要往下拉、甚至可以退稅。