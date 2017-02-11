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窒息量又來 18日台股全球獨行

2017-02-11

〔記者陳梅英／台北報導〕我國因彈性放假補上班日，股匯市經常是全球唯一開市，台股因此屢出現窒息量，部分證券商提出補上班日不交易的建議；金管會昨決定，在無法達成共識下，這次二二八連假，十八日補上班，證券期貨市場仍維持開市交易。

金管會表示，證券期貨市場休假日需考量投資人交易需求、金融服務便利性、金融市場一致性、國內證券期貨市場投資人結構、證券期貨業經營成本等五大因素；有關台股的休假日，依規定應與銀行業通行假日相同。

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  • 2月18日台股全球獨自開盤。（資料照）

    2月18日台股全球獨自開盤。（資料照）

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