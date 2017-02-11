國際黑天鵝多 台股要小心
2017-02-11
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕台股權重在ＭＳＣＩ明晟兩大指數新季度調整中雖維持不變，但今年國際政經環境及金融市場到處盤旋的「黑天鵝」變數，分析師提醒投資人仍需留意這種「偏離通常預期範圍或難以預測的情況」，不容過度樂觀。
美通膨若升高 Fed將加快升息
瑞士銀行（ＵＢＳ）評估，今年最大一隻黑天鵝來自美國聯準會（Fed）激進地緊縮貨幣政策；近期芝加哥聯準銀行總裁艾凡斯等多位聯準會決策官員都重申今年升息三次的預期，一旦美國經濟成長率和通膨率竄高，可能促使聯準會加快升息，進而造成全球股市波動、美元強勁升值，新興市場面臨資金撤出風險。
脫歐沒完沒了 德法大選登場
其次，歐洲今年德國、法國、荷蘭三個主要經濟體都面臨大選，如果舉著反移民、反歐盟等民粹主義大旗的極右派勝出，歐盟恐瀕臨分崩離析的風險，尤其指標領袖德國總理梅克爾近來民調落後給對手、加上國際貨幣基金（ＩＭＦ）警告希臘債務風險，「歐元區」完整性面臨挑戰。
川普保護主義 中國恐硬著陸
渣打銀行、星展銀行、霸菱投顧等機構都指出，美國總統川普力主保護主義、主張對貿易逆差國採取強硬對抗措施，若和中國、墨西哥等國掀起貿易戰，在全球貿易緊密相連的情況下，其他新興市場的相關出口恐受到波及。
另中國政府若失去對市場和成長調控的掌握，發生經濟硬著陸；恐怖組織透過網路攻擊全球金融市場及特定國家基礎建設；美股過熱導致泡沫破裂；原油價格或因特定油國增產而再次走跌；這些都是盤旋全球股市的黑天鵝風險事件。
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