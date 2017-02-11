就算上萬點 散戶也沒份

2017-02-11

記者陳永吉／特稿

台股距離萬點，只剩臨門一腳；但講白了，指數多少跟散戶關係不大，重點是荷包到底有沒有增加。環顧周遭，真正賺到大錢的少之又少，原因無他，追根究柢是台股真正還有國際競爭力的公司剩沒多少家，而這些公司都是外資高持股的公司，外資只買這些股票，當市場只剩外資在玩時，哪還有散戶賺錢的份？

美股快步跑 台股牛步追

美國三大指數同步創下歷史新高，過去台股與美國那斯達克指數連動性高，但如今別人快步跑，台股為何如慢如牛步？那斯達克現在成份股中，高價股是亞馬遜、谷歌，還有以創新聞名的蘋果、特斯拉；二千年網路泡沫時，有多少投資人預測到這些公司將是十年後的國際科技巨擘，當時只聽過戴爾、康柏這些硬體廠商，如今這些公司何在？

台股漲勢跟不上那斯達克是有原因的，看看台股現在的結構，跟十六年前沒有太多變化，還是硬體公司當道，差別僅在於真正有國際競爭力公司，股價一枝獨秀，像台積電、大立光這些，其他都被紅潮吞噬，時間拉長，最終恐怕只能淡出市場。

量能回不來 稅是代罪羔羊

如果沒有看清台股的改變，這幾年很難從股市賺到錢，大家抱著以前曾經有光榮歷史的公司，卻不知時代改變，這些公司跟不上腳步，股價再也回不去了，看到股市上萬點，最後只能徒傷悲。

台股量能回不來，稅制等都只是代罪羔羊，沒有前景的產業跟公司，進股市想賺錢只能買這些龍頭廠，過去那種雞犬升天、萬股齊漲的場景已不復見，所以這次台股就算再上萬點不用期待太多，這種建築在沒有扎實產業背景的萬點，可能會是台股最後一次的萬點！