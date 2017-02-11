台股增溫 中止MSCI連13降
〔記者張慧雯、陳永吉、廖千瑩／台北報導〕ＭＳＣＩ明晟昨清晨公布最新季度調整，台股在「ＭＳＣＩ全球新興市場指數」權重維持十二．○六％不變，這是台股連續十三度遭調降權重後，三年多來首次維持不變，最新權重將在三月一日生效；法人指出，中國Ａ股已三度遭ＭＳＣＩ拒於門外，今年中再度扣關，但中國近來嚴控資金外流，且中美關係生變，恐四度遭拒門外；台股短期內不用跟Ａ股共「擠」在同一個池子（新興市場指數），不會因此遭到排擠，可望鬆口氣。
在ＭＳＣＩ終止連降台股權重，且美股三大指數前一交易日連袂創高，加上內資有歸隊跡象下，台股集中市場成交量昨達一三三○億餘元，創一年半來次大量，僅次於春節開紅盤當日的一四○○億餘元；昨指數上漲七十五．四一點，收在九六六五．五九點。
元大投信執行副總黃昭棠表示，台股自去年底以來表現可說是「穩健透強」，且新台幣升值、內資回流，成交量持續放大，中小型類股也落後補漲，相對於全球股市來說走勢偏強；ＭＳＣＩ的權重調整可算是一種「落後指標」，是以各國股市「前三個月」表現來衡量權重，既然台股表現不錯，自然也沒有被調降理由。
中概股權重雙降 台概股微升
台股在這次「ＭＳＣＩ全球新興市場指數」權重維持十二．○六％不變、「ＭＳＣＩ全球市場指數」維持一．二九％不變，僅「ＭＳＣＩ亞洲除日本指數」權重由十四．二七％微降到十四．二四％。
進一步檢視ＭＳＣＩ新興市場指數、ＭＳＣＩ新興亞洲指數中「成份股」變化，中國成份股（簡稱為中概股）連三季雙升止步，遭到雙降，在新興市場和新興亞洲中分遭○．○一％與○．○四％的調降；台灣成份股（台概股）在新興市場權重反獲小幅調升，另印度和泰國兩地權重本次持續獲得ＭＳＣＩ雙邊調升，特別是印度，本次權重升幅最大。
法人指出，目前中國Ａ股正面臨兩難題，第一是資金外流，第二是中美關係生變；ＭＳＣＩ最重視的就是「中國外匯管制政策」，從近來港股通出現政策性指導，包括開戶、審查都變得更嚴格等狀況來看，今年中四度扣關恐再失利；ＭＳＣＩ明晟董事長兼執行長Henry Fernandez年初時就警告，如果中國進一步實施資本管控，將中國股市完全納入ＭＳＣＩ指標指數的進程可能停止。
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標題：台股增溫 中止MSCI連13降
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