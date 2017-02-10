結束連2貶 台幣升值8.2分

2017-02-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕連貶2天的新台幣匯率昨反彈，開高走高並往31元大關靠攏，終場升值8.2分，以31.046元兌1美元作收，結束連續2個交易日貶值走勢，不過，市場觀望氣氛轉趨濃厚，台北及元太外匯經紀公司總成交量僅8.47億美元。

外匯交易員表示，新台幣隨主要亞洲貨幣彈升，但銀行間操作轉趨保守、謹慎，導致匯市量能萎縮，而後續資金流向，以及國際美元強弱，仍是主導短線匯價升貶的重要關鍵，預料近期還是會反覆測試31元大關。