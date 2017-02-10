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富邦人壽1月只賺724萬

2017-02-10

〔記者廖千瑩、盧冠誠／台北報導〕富邦金昨公布1月自結稅後淨利24.42億元，每股盈餘（EPS）0.24元，年減25.84%。其中獲利不如去年同期，主因富邦人壽獲利失溫、1月稅後僅賺724萬元。

富邦金說明，富邦人壽1月稅後僅賺724萬元，較去年同期減少6.4億元，主要因為新台幣單月升值2.9%，產生匯兌損失，加上1月業績成長提存大量準備金及佣金支出造成。

截至昨天為止，已有多家上市櫃金控公布1月獲利，其中中信金自結稅後盈餘高達48.41億元、每股稅後盈餘（EPS）0.25元，表現搶眼。

彰銀（2801）昨公布1月稅後盈餘10.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.12元。另家公股行庫台企銀（2834）元月稅後盈餘4.74億元，EPS為0.08元。

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  • 富邦金控與義大犀牛簽署備忘錄，宣布接手中華職棒義大犀牛隊。（記者簡榮豐攝）

    富邦金控與義大犀牛簽署備忘錄，宣布接手中華職棒義大犀牛隊。（記者簡榮豐攝）

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