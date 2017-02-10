與中油拆夥 台電自建LNG接收站

2017-02-10

〔記者黃佩君／台北報導〕台電年後宣布將自建第四、第五天然氣接收站並成立天然氣事業小組，自主採購發電用氣。中油也不甘示弱，昨宣布2千億重大投資案，並表示中油包括第三接收站在內的3座站點，即足以供應未來發電、民生、工業用量，仍由中油供應為宜；若台電願意嘗試做風險較高的浮動性海上接收站，也尊重其選擇。

中油昨由董事長陳金德宣布近年重大投資計畫，表示因應政府2025年非核家園提高天然氣發電配比，中油已著手針對第三天然氣接收站投資高達600億元，供應台電大潭電廠及北部新增天然氣用氣需求。

此外，中油也同步投資237億元，興建台中液化天然氣廠二期投資計畫及通霄新設陸上輸氣管投資；未來將新建3座16萬公秉地上儲槽及兩條輸氣陸管。

中油天然氣事業部代執行長廖惠貞表示，此投資案關係到2025年非核家園完成第三接收站後，可進一步調度；未來中油南部永安、中部台中、北部第三接收站，可組成安全可靠的輸氣系統。

台電於年後由董事長朱文成宣布爭建第四、第五接收站，並儘速成立天然氣事業小組自行購氣。對此中油表示，中油目前投資已可供應未來天然氣需求，不需台電進行重複投資，但對個別產業要進口或自建天然氣接收站表示尊重。