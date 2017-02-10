CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
2017-02-10
〔記者盧冠誠／台北報導〕主計總處前天公布1月CPI（消費者物價指數）年增率達2.25％，創近11個月新高，外界擔憂國內通貨膨脹是否過高，對此，中央銀行昨表示，這主要是受到農曆年的季節性因素影響，2月物價就會明顯下滑。
市場預期下半年重啟升息
市場人士認為，目前國內通膨尚屬溫和，不過，若國際油價持續攀高、國內「一例一休」衝擊超乎預期，以及美國聯準會（Fed）加快升息步調，對以維持物價穩定為首要任務的央行來講，勢必備感壓力，預期最快下半年就會重啟升息。
國發會設定今年總體經濟目標，其中一項為「通膨率不超過2％」，對於未來若CPI年增率持續突破2％，央行官員說，必要時將採行妥適因應措施，例如透過調整準備貨幣、公開市場操作等方式。
央行官員指出，目前我國貨幣政策中間目標變數為貨幣總計數M2，去年M2平均年增率為4.51％，接近2.5％至6.5％目標區的中間值。
央行官員表示，1月CPI年增率升為2.25％，主因今年春節落在1月（去年在2月），部分服務費（如保母費、計程車資等）循例加價；若扣除春節循例加價的服務費，則1月CPI年增率降為1.61％，低於去年12月的1.7％。
另方面，央行官員補充，1月油料費及水果漲幅分別達27.13％、20.35％，兩者貢獻CPI年增率各0.61個百分點、0.59個百分點，合計就高達1.2個百分點。
央行官員指出，由於國內需求和緩，實際產出低於潛在產出，通膨預期溫和，主要機構預測今年CPI年增率平均值為1.18％。
對於一例一休對物價造成的衝擊，央行官員說，主計總處下週即將公布最新預測，屆時會把該因素考慮進去。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 消費者物價指數（CPI）
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 前參謀總長陳燊齡辭世 享壽93歲
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
- 藜麥基因解碼 苦味能去掉
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 拒服5天勞役 代價囚22月
- 潘若迪工作室開張 謝恩老婆
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 嘟嘟房漲價 議員爆國民黨轉投資
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快
- 屏市眷村改建亂象生 地方促闢停車場
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 小三鬥正宮 鍾承翰躺著賺
- 對抗寒流 多保暖才護心
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 《小珠寶，更美好》1
- 關帝廟文昌帝君燒毀 腹中發現小香爐
- 盧南君太愛美 設計手機殼當鏡子照
- 企業家送愛家扶 助大武童就學
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 《小珠寶，更美好》5
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- 《我愛LOGO LOGO愛我》5
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 台日對抗賽》桃猿12人入選 洪總︰要有企圖心
- 熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣
- 桃園燈會 今晚7時點燈放煙火
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 赴前男友約？女半裸陳屍校園
- 自由廣場》公民力量新南向
- 原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分