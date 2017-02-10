CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作

2017-02-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕主計總處前天公布1月CPI（消費者物價指數）年增率達2.25％，創近11個月新高，外界擔憂國內通貨膨脹是否過高，對此，中央銀行昨表示，這主要是受到農曆年的季節性因素影響，2月物價就會明顯下滑。

市場預期下半年重啟升息

市場人士認為，目前國內通膨尚屬溫和，不過，若國際油價持續攀高、國內「一例一休」衝擊超乎預期，以及美國聯準會（Fed）加快升息步調，對以維持物價穩定為首要任務的央行來講，勢必備感壓力，預期最快下半年就會重啟升息。

國發會設定今年總體經濟目標，其中一項為「通膨率不超過2％」，對於未來若CPI年增率持續突破2％，央行官員說，必要時將採行妥適因應措施，例如透過調整準備貨幣、公開市場操作等方式。

央行官員指出，目前我國貨幣政策中間目標變數為貨幣總計數M2，去年M2平均年增率為4.51％，接近2.5％至6.5％目標區的中間值。

央行官員表示，1月CPI年增率升為2.25％，主因今年春節落在1月（去年在2月），部分服務費（如保母費、計程車資等）循例加價；若扣除春節循例加價的服務費，則1月CPI年增率降為1.61％，低於去年12月的1.7％。

另方面，央行官員補充，1月油料費及水果漲幅分別達27.13％、20.35％，兩者貢獻CPI年增率各0.61個百分點、0.59個百分點，合計就高達1.2個百分點。

央行官員指出，由於國內需求和緩，實際產出低於潛在產出，通膨預期溫和，主要機構預測今年CPI年增率平均值為1.18％。

對於一例一休對物價造成的衝擊，央行官員說，主計總處下週即將公布最新預測，屆時會把該因素考慮進去。