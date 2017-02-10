李嘉誠房產降價3成 外界質疑拋售套現

2017-02-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國媒體澎湃新聞報導，香港首富李嘉誠旗下長江實業罕見帶頭大降價來促銷其香港建案，購屋者在指定物業上最高可獲得代繳15%「從價印花稅」和15%「買家印花稅」的優惠，相當於房價打了7折。由於目前香港房市交易熱絡，李嘉誠這次逆勢大降價的促銷動作，再次引發外界對他拋售資產以套現的相關臆測。

香港特區政府為了打擊房市炒作，去年11月祭出的新措施規定提高「從價印花稅」，即非香港戶籍人口購買住宅及香港戶籍人口購買第2間住宅的「從價印花稅」從先前最高8.5%，提高到15%。

最高可獲代繳30%印花稅

長江實業8日旗下香港新建案「意花園」推出買家購買指定物業，最高可獲得代繳30%印花稅的專案；該建案首張銷售價格表顯示，該專案包括代繳15%從價印花稅和15%買家印花稅的優惠。

此外，購買指定獨立屋，買家還可以額外獲得成交金額1%的現金回饋。以米萊諾大道5號樓（153平方公尺）為例，總價超過3000萬港元，扣除代繳及現金回饋後，售價便宜近千萬港元。

長江實業執行董事趙國雄表示，這次推出優惠目的在迎合市場需求，代繳印花稅的作法只是希望幫助買家入市，而優惠幅度可說是「石破天驚」。

長江實業︰優惠石破天驚

長江實業上月16日的公告中曾透露，由於香港不動產物業市場「土地價格偏高而構成風險」，該公司將「開拓新業務」，以「平衡」房地產物業週期性發展對現金流造成的影響。同日，長江實業與李嘉誠旗下的長江基建集團、長和及電能實業以逾70億澳元價格，宣布收購澳洲電力分銷商和電力管道營運商Duet集團。

長江實業2015年4月也曾以8折優惠，促銷香港將軍澳日出康城的一住宅建案，推出740個單位房屋在9小時內套現55億港元。這次降價促銷幅度高達7折，相當罕見。