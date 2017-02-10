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寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報 震撼新莊 賣翻了！
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新建案銷售率28% 去年北台創新低

2017-02-10

〔記者徐義平／台北報導〕全國買賣移轉棟數去年創下史上新低，北台灣新建案買氣也是史上最冷；根據住展雜誌統計，去年北台灣新建案可售戶數約四．二萬餘戶，僅賣掉一．二萬餘戶，高達近三萬戶餘屋待售，平均銷售率僅二十八．八％，創歷史最差銷售紀錄。

據住展雜誌統計，去年北台灣新成屋、預售屋案總推案戶數為六萬七六八二戶，扣除地主戶、股東戶等分回戶與保留戶，真正釋出房市的可售戶數為四萬二○七六戶，全年共賣掉一萬二一一六戶，待售餘屋還有兩萬九九六○戶。住展統計二○一二至二○一六年度北台灣建案銷售率，二○一二至二○一三年接近八成，二○一三年後，買氣立即腰斬，隔年新案銷售率僅約四十三％；房價真正開始修正時間點為二○一四年下半年，即便房價開始放軟，仍難救買氣，房市買氣連續三年萎縮。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，目前北市新案房價修正幅度約十％、新北市約十至十五％、桃園市約十至十五％、新竹市約五至十％。此波買氣不振主因在於房價持續修正，但市場往往「追漲不追跌」，加上購屋民眾「急跌抄底、緩跌觀望」的購屋特性，在這波房市修正期間表露無遺。

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  • 去年北台新建案銷售率跌破三成，歷史最差。（記者徐義平攝）

    去年北台新建案銷售率跌破三成，歷史最差。（記者徐義平攝）

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