南港兩千坪工業地 每坪96萬拍出

2017-02-10

〔記者徐義平／台北報導〕士林地院昨三拍近兩千坪工業地，底價約十八億五八二八萬元，拆算每坪底價約九十六萬餘元，法拍現場僅吸引兩組人馬競標，最終由欣翰建設董事長邱麟以個人名義出價十八億五八二八萬八八八八元得手，僅高出底價不到萬元便得標。

寬頻房訊指出，現場共兩封標單，一封以底價投標的標單，因沒有放入保證金支票而成為廢標，另一封則是邱麟以高出底價不到萬元出手，最終法拍結果，由債務人之一的邱麟出手拍回土地資產。

根據司法院法拍屋公告，甫標脫的標的坐落於北市南港區玉成段一小段二七七地號，土地面積約一九三五坪，三拍總底價為十八億五八二八萬元，債務人包括國產署、羅姓、呂姓、莊姓自然人，以及邱麟等人；對照地籍套繪資訊，該塊地坐落於松河街、南港路三段一○六巷口附近，土地使用分區為第三種工業區，建蔽率五十五％、容積率三○○％。

信義全球資產經理王維宏指出，目前該區段周邊僅有兩筆土地實價紀錄，一筆每坪約八十萬元、另一筆每坪約一○五萬元，並無太多可參考行情；至於周邊廠辦，每坪行情三十五至四十五萬元。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，本案周邊環境接近全國加油站南港站，臨南港路方向多為汽車展示、保修產業，巷內多為老舊公寓及鐵皮工廠；這次拍出去的基地僅部分點交，地上占用建物包括宮廟，無論是整合、變更、處分的門檻都很高，建商須要有長期經營能耐，才能開花結果。

但相較附近於二○○九年十月由華南銀行標售南港路三段一三三號、中悅機構以每坪土地約六十四．三六萬元得標的價格，仍有近五成價差，可見台北市一地難求，逼得建商提前卡位、延長戰線的趨勢不變。

黃舒衛更指出，未來周邊國揚的大南港計畫及由國泰人壽、三商美邦人壽、華泰王子集團三強聯手開發的南港調車場案，將是區域發展的關鍵，推測應是本案建商願意長期抗戰的主因。