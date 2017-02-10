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總統首開經濟顧問會議 保證今夏不缺電

2017-02-10

〔記者羅倩宜／台北報導〕總統蔡英文上任後，昨首度召開經濟顧問策略小組會議，邀請台積電董事長張忠謀、工業總會理事長許勝雄等工商大老進府餐敘約兩個小時，並請來經濟部長李世光親自提出數據，要工商界放心，今夏不致缺電。許勝雄僅低調透露：「政府提出的數據，目前看來是供電充足，今夏再看實際狀況。」工總秘書長蔡練生私下坦言，去年台電出現超低備載容量險況，但總算有驚無險度過，隨著出口、訂單回升，「今年如果不缺電，真的是萬幸」。

總統府昨召開第一次經濟顧問策略小組會議，並未對外公開。除經濟部官員列席，還有張忠謀、許勝雄、前行政院副院長林信義、李遠哲及央行總裁彭淮南等人出席；主題圍繞在能源，總統向在場工商大老保證，今年夏天國內供電無虞，並由經濟部長提出相關數據佐證。

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  • 總統首開經濟顧問會議，保證今夏不缺電。（資料照）

    總統首開經濟顧問會議，保證今夏不缺電。（資料照）

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