稅改座談會 券商公會提三腹案

2017-02-10

〔記者陳永吉／台北報導〕財政部今將舉辦「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」座談會，券商公會針對資本市場稅制，已邀請專家學者組成一專案小組，券商公會理事長簡鴻文表示，目前已有三個腹案，將在會中向財政部提出。

簡鴻文表示，三腹案包括：維持兩稅合一、股利全額扣抵；股利採分離課稅、分級稅率；股利分離課稅、單一稅率，但有免稅額。由於財政部將於五、六月提出稅改方案，是否同時調整營所稅等，須通盤考量，券商公會的方案可能要等財政部營所稅調整定案後再做處理。

券商公會表示，這次組成的專案小組，包括券商公會成員的元大、凱基、群益等大型券商，以及四大會計師事務所成員、中經院院長吳中書等，該小組已召開過第一次會議，提出多項建議。

對於內外資稅負差異問題，券商公會表示，外資的股利所得就源扣繳二十％，加計公司先繳的營所稅，負擔稅率為三十三．六％；但自二○一五年起，本國自然人實質稅負若加計補充保費，高達五十一．五八五％（不考慮綜所稅免稅額、扣除額及累進差額等），相較於世界主要國家對本國個人的股利所得多屬免稅或採分離課稅，稅負差距頗大。

券商公會指出，希望財政部能廣納各界建言，儘速提出合理稅改方案，調整過去不合理的稅制結構，健全資本市場、接軌國際稅制及維護租稅公平。