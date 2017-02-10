薪扣額雙軌制 最慢2019年上路

2017-02-10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕綜所稅薪資所得採定額扣除，不能列報必要費用，遭大法官認定違憲，兩年內須改善。財政部昨表示，將依大法官要求，薪資所得申報採取「雙軌制」，除了定額扣除之外，讓必要費用較高的薪資所得者有更合理的計算方式，最慢二○一九年上路、二○二○年申報適用。

財政部賦稅署副署長宋秀玲說明，大法官作出的第七四五號解釋，並未全盤否定現行薪資所得「定額扣除」方式；事實上，考量稽徵成本、舉證不易，使用簡政便民的定額扣除，民眾不需記帳、保存單據以舉證實際支出，就可適用薪資所得特別扣除額（現為十二．八萬元）。

不過，大法官認為，硬性要求因職業特性、必要費用較高的薪資所得者也只能適用定額扣除，就違反憲法平等原則，限定兩年內修法改正。宋秀玲表示，財政部將廣泛蒐集各國薪資所得扣除方式，釐清哪些族群有必要費用偏高的情形，如何合理列報扣除等。

增訂「實額減除」扣除

換言之，除了定額扣除外，對於必要費用高的薪資所得者，將增訂「實額減除」的扣除方式，由單軌制改為雙軌制。至於實額扣除方式部分，國外有些採「定率免稅」（給予固定比率免稅，如所得額的三十％免稅），例如日本；有些則採「實報實銷」，核實列舉成本扣除，例如美國、新加坡（但部分項目設有上限）。財政部將參考各國制度，綜合考量台灣國情後進行修正。

宋秀玲表示，依大法官決議，違憲條文將於二○一九年二月七日失效，財政部會在此之前完成所得稅法相關條文修正，並訂定子法規；新制最遲於二○一九年上路、二○二○年五月申報時適用。

稅損與受惠族群 尚難估算

至於修法後將會產生多少稅收損失？可能受惠的族群有哪些？宋秀玲回應，目前無法估算及預測，還需花一些時間釐清。