文曄認列樂視呆帳 去年獲利大衰退

2017-02-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）去年第四季因提列中國樂視集團客戶的呆帳損失約5億元，衝擊稅後盈餘僅1.98億元，季減達7成，單季每股盈餘0.42元；全年稅後盈餘17億元，年減14.27%，並創近三年最低，每股盈餘3.61元。

IC通路商紛踩到樂視財務危機的地雷，大聯大 （3702）上週公佈財報，因第四季一次性全額提列樂視呆帳損失達15.5億元，拖累去年第四季稅後盈餘僅3.72億元、季減70.1%，每股盈餘僅0.22元，影響全年稅後盈餘為53.47億元，也年減1.3%。

文曄昨召開法說會並公佈財報，去年第四季營收454.5億元，季增9.99%、年增64.8%，超過公司預期並創單季新高。