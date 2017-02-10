正達結盟美商KTI 攻節能變色玻璃
〔記者陳梅英／台北報導〕正達（3149）昨日宣布與美商Kinestral Technologies Inc.（KTI）宣布結盟，合攻智慧型節能變色玻璃市場，KTI並宣布在台灣投資1億美元（約30億台幣），利用正達苗栗廠房，於台灣量產Halio™智慧變色玻璃，搶攻全球千億美元的建築玻璃市場。
搶食全球千億美元市場
正達董事長鐘志明表示，正達對於變色玻璃的研究與生產開發歷時多年，一直在尋覓真正效率高、價格合理的技術進行生產合作，正達對KTI技術深具信心，鐘更打趣說，KTI是他親自出馬，才打敗新加坡、日本政府，說服KTI留在台灣投資，經濟部應感謝正達幫忙政府招商成功。
KTI執行長S.B Cha說，當初選擇投資設廠地點看過新加坡、日本，最終落腳台灣，主要是生產成本低且可以快速導入量產，另外也希望借由正達以及泛鴻海集團進軍中國市場。KTI所研發的Halio™智慧型變色玻璃最大特色是可以在3分鐘之內，由全亮狀態到全暗，也可調成深淺不同的自然灰，既具備環保、節能功能，還能提供隱私保障，與競爭對手產品至少要20分鐘以上才能完全變色相比，不僅變色速度更快、且更均勻、更省電。
正達總經理江嘉斌表示，KTI關鍵技術在於專利的變色材料，但KTI本身除了在美國有一條實驗線之外，並不具量產經驗，與正達合作最大好處在於正達可提供廠房，又有現成鍍膜機，而正達也可以代為進行部分生產與製造管理，對正達來說，不僅可活化閒置資產，也增加產線稼動率、代工收入，日後若爭取到中國市場行銷，也可望為公司帶來長遠效益。江嘉斌說，目前Halio™已在美國、日本市場發表，美國市場由KTI自己負責，日本市場有投資者旭硝子，正達希望談下中國市場代理或是與KTI共同行銷。
根據規劃，KTI將在近期於台灣成立子公司，並租用正達與旭硝子位於苗栗廠房，最快年底試產，明年第一季正式量產。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 前參謀總長陳燊齡辭世 享壽93歲
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
- 藜麥基因解碼 苦味能去掉
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 拒服5天勞役 代價囚22月
- 潘若迪工作室開張 謝恩老婆
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 嘟嘟房漲價 議員爆國民黨轉投資
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快
- 屏市眷村改建亂象生 地方促闢停車場
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 小三鬥正宮 鍾承翰躺著賺
- 對抗寒流 多保暖才護心
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 《小珠寶，更美好》1
- 關帝廟文昌帝君燒毀 腹中發現小香爐
- 盧南君太愛美 設計手機殼當鏡子照
- 企業家送愛家扶 助大武童就學
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 《小珠寶，更美好》5
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- 《我愛LOGO LOGO愛我》5
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 台日對抗賽》桃猿12人入選 洪總︰要有企圖心
- 熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣
- 桃園燈會 今晚7時點燈放煙火
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 赴前男友約？女半裸陳屍校園
- 自由廣場》公民力量新南向
- 原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀
標題：正達結盟美商KTI 攻節能變色玻璃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email