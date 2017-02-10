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由田去年EPS逾4元 今年訂單滿手

2017-02-10

〔記者卓怡君／台北報導〕因面板廠客戶需求強勁，LCD及PCB檢測設備廠由田（3455）訂單滿手，由田對於今年看法相當樂觀，營運表現可望優於去年，目前訂單能見度相當高，法人預估，由田去年全年每股盈餘逾4元，創下近6年新高，今年全年營收可再創新高，預估年增幅度達30%，獲利同步再上層樓，EPS上看6元。

去年因中國面板廠大舉擴產，帶動由田光學檢測（AOI）訂單大幅躍升，去年12月與第4季合併營收衝上歷史新高，法人預估，由田第4季每股盈餘約3.5元，全年每股盈餘逾4元。

由田目前手中握有的光學檢測設備訂單規模已達到去年營收水準，由田表示，面板客戶需求依舊強勁，本季開始加強推廣自動光學引導製造設備（AOM），針對智慧自動化製造，目前鎖定高爾夫球、製鞋等傳統產業，將為今年再添成長動能，此外，類載板、軟板廠也有新需求湧現，1月為今年低點，接下來會快速向上成長，首季將有淡季不淡表現，今年各季度落差幅度將縮小，今年營收將明顯優於去年。

由田1月合併營收7227萬元，因出貨高峰已高，中止連續兩個月改寫歷史新高，月減80.71％，年增達53.75％。

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  • 由田去年EPS逾4元。（取自由田官網）

    由田去年EPS逾4元。（取自由田官網）

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