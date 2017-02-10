報價急漲 集盛元月營收年增32%

2017-02-10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕尼龍粒進入漲價循環，尼龍絲報價自去年底上漲兩成，又因冬衣需求去年底客戶拉貨力道強勁，集盛（1455）一月營收報捷，來到12.87億元，年增率32.78％。業界預期尼龍絲的報價3月份還會再漲，營收成長動能可望延續。

隨美國大廠DSM關閉產能、中國煤化工廠因霧霾問題而停擺，尼龍粒上游原料CPL漲價，尼龍絲跟漲，法人看好漲勢不止，除了上述供給減少的原因，尼龍的原料CPL與原油價格連動性極高，自去年底原油報價站上每桶50美元，而美國總統川普家族因本身有頁岩油事業，油價不會跌，又因為終端庫存調整後需求回溫，所以尼龍絲價格盤堅。

集盛的特殊紗已占產品營收半數，加工絲目前產線接單滿載，並持續汰舊換新優化產品結構，預計將於年中新購2台雙胞機提升利基型產品複合紗的產能，因此台系券商看好集盛今年的獲利可期。