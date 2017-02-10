簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
2017-02-10
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙董事長簡鴻文昨日臨時召開董事會，再度重申會依法在3月底前公布財報、股東會將在6月舉行並改選，且個人不戀棧董事長職位。
余美玲促公告財報
台紙經營權之爭延燒數日，幾乎演變成董事長、總經理、小股東三方喊話的口水戰。簡鴻文昨日針對近來台紙因經營權之爭衍生的紛擾，公開向社會鞠躬致歉，但台紙總經理余美玲卻提醒，台紙自今年1月起，董事會就未能召開，延宕的「106年度營業預算」及「資產減損」兩大議案，才是董事長應儘速處理的。
余美玲昨日發布新聞稿強調，公司應於3月底前公告並申報財報，並須經會計師查核簽證、董事會通過，及監察人承認。台紙昨日傍晚更接獲證交所來函，表示依公司法規定，董事會應於106年2月5日起算的60日內，召開股東臨時會選任監察人，以維護股東權益。
對此，簡鴻文表示，他尚未看到證交所給台紙的公文，必須進一步了解，原則上「我不會違背相關法令」。
針對外界質疑他身兼數職的多重身分，簡鴻文昨日坦言，他回鍋擔任兆豐金控子公司兆豐證券董事長前，已取得財政部同意，會給他一年的時間，將家族事業慢慢轉移。
簡鴻文表示，在未來的日子，他將遵循法規召集董事會、召開股東會，進行全面改選，不會對「位置」有任何眷戀。
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