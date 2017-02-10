高階製程比重衝七成 精測今年營收估增五成
2017-02-10
〔記者洪友芳／新竹報導〕股后中華精測（6510）去年營收年增5成並賺近2個股本，創營收與獲利新高；董事長李世欽指出，雖然下半年能見度還不清楚，但預估今年景氣趨審慎樂觀，希望精測今年營運表現能超越去年，營收成長幅度能再年增5成，再創新高水準。
精測昨下午舉行法說會，展望今年營運，總經理黃水可表示，今年第一季產業市況淡季不淡，上半年營運趨樂觀，10奈米製程的產品將增多，加上16奈米產品，共可達營收比重的六到七成，20奈米比重則會下降，毛利率也會因高階製程增多，仍維持逾5成的水準。
黃水可指出，今年成長動能來自客戶產品測試時間拉長，其次是微機電客戶增加，第三為10奈米與7奈米等高階產品需求顯著增多。
精測規劃斥資20億元興建營運總部，將現增2千張股票，其中15%保留員工認購，其他對外競拍，預計至少可籌到20億元資金建廠，6月底可望動土，以因應到2024年的市場與客戶需求。籌資預計第三季啟動，大股東中華電信放棄認購，對精測的持股將自現有的逾四成降為三成七到三成八。
對於今年仍維持每股配發8元股利，以前天收盤價計算，現金殖利率僅0.58%，且因股利配發率僅39.92%，低於市場預期問題，李世欽說明，主要是為增加營運資金需求，建廠完成還要買設備，投資不小。
精測去年合併營收約25.95億元，年增加50%，合併毛利率52.2%，稅後盈餘6.05億元，年增46%，每股稅後盈20.04元，每股盈餘則增加5.28元。去年第四季合併營收約6.77億元，合併毛利率51.2%，稅後盈餘1.38億元，每股盈餘4.5元。
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