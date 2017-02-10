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寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報 震撼新莊 賣翻了！
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國巨財會人員請補課

2017-02-10

■無尺碼

國巨（2327）將子公司飛磁賣給轉投資公司奇力新（2456），這筆帳到底怎麼算，國巨竟需要發布3次公告才能說清楚，實在是讓人納悶，難道這家公司財會部門的人都不懂IFRS？還是整個部門都放大假，事前連問會計師的動作都沒有？這種專業疏失，有失一家國際大廠的風範。

國巨第一次公告賣飛磁給奇力新，講了處分利益達27億元，不但PO在國巨的記者群組中，還打電話一一通知記者，當然隔天各大報紙都用國巨今年獲利上看一個股本當標題，股價當天收盤大漲8.5％，收在76.4元。

2月1日開盤前一天，國巨再發公告，指27億元還要經過會計師依據IFRS進行評估才能確認；結果本週三下午就公告，27億元不能進損益表，只能進資本公積，因為這是共同控制下的組織重組。

問題來了，國巨財會部門在估算這27億元時，難道不用先問過會計師？27億元不能進損益表，主要是奇力新被認定為國巨具有控制力的公司，國巨雖然只有奇力新一席董事，卻是董事長，獨董以外的其他4席董事全是士亨興業公司所派。

而這家公司的地址就在國巨隔壁，而士亨所派的一位法人代表，則是國巨董事長陳泰銘的前妻李慧真，所以國巨對奇力新有沒有實質控制力，週三會計師已經給了答案。

只是，國巨財會部門真的不知道什麼叫實質控制力嗎？當初證交所推動IFRS時，找了會計師幫上市櫃公司的財會部門上課，顯然國巨的人當時不是曠課，就是上課不專心，有必要補課；而且就算公告前不懂，應該也要問會計師，現在搞這種烏龍，對1月24日那天上車的投資人，要怎麼交代？

最後，還要再提一件事，陳泰銘去年12月在市場買了2900餘張持股，買價應介於56至60元之間，昨天國巨股價收在71元。

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  • 國巨表示，出售飛磁依法不認損益27億元、只能納入資本公積。（記者張慧雯攝）

    國巨表示，出售飛磁依法不認損益27億元、只能納入資本公積。（記者張慧雯攝）

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