東芝售2成股權 收到36億美元標單
2017-02-10
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本《共同通信社》報導，鴻海有意參與東芝旗下快閃記憶體事業部分股權，並希望掌握半數以上股權，但東芝僅計畫出售不到2成股權，鴻海是否能如願，將很難預料；路透引述消息，指東芝收到4000億日圓（36億美元）的競標價。
海力士、美光、鴻海競搶
《共同通信社》報導，鴻海去年收購陷入經營困境的夏普，東芝快閃記憶體事業部門在全球具有良好競爭力，因此鴻海對收購該事業展現強烈企圖；不過，報導也指出，鴻海雖有意收購半數以上股權，掌握東芝分拆出來的新事業，但東芝先前也已強調，出售的股權將不到20％。
東芝表示，將在檢視競標公司的出資金額及條件後，個別與各公司展開交涉，希望在今年3月底前完成所有交易，但《產經新聞》引述東芝高層說法，「大家提出的金額都不好，事情恐怕沒有那麼容易」。
另一方面，路透引述直接參與標案的消息來源指出，東芝收到的競標價格介於2000億日圓（18億美元）至4000億日圓（36億美元）之間，該公司期望籌募的金額在3000億日圓，此資金將可幫助東芝抵銷在美國的核電事業面臨數十億美元資產減記，但同時可能引發投資人憂心，股東權益可能受損。
私募基金交易快 受青睞
本媒體週四報導，除日前報導的南韓SK海力士、美國美光科技（Micron）、威騰電子（WD）及私募基金貝恩資本（Bain Capital）等競標者以外，傳出私募基金銀湖集團（Silver Lake Partners）也參與競標。
另一名接近投標案的人士指出，東芝可能偏好私募基金的投標，因為與他們合作將可加快交易腳步，相較之下，接受同業投標還需向監管機關提出申請，並等待許可；東芝高層指出，公司在選擇交易對象時，除了競標價格以外，也需考慮其他條件。
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